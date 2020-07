Tania Rincón recuerda con enojo el día que Mauricio Mancera le robó un beso

Mauricio Mancera vuelve a causar controversia en las redes sociales, esto luego de que Tania Rincón, quien fue su compañera en el programa ‘Venga La Alegría’, confesará que por su culpa vivió un desagradable momento ante las cámaras debido a que él le robó un beso.

Esta información fue revelada durante una entrevista exclusiva que Tania Rincón ofreció al programa Pinky Promise de Karla Díaz, integrante del grupo JNS, ahí confesó que Mauricio Mancera le robó un beso en plena emisión, suceso que le molestó demasiado y no dudó en reclamarle y además lo acusó con el productor del matutino de TV Azteca.

“Me tiré al suelo porque me habían eliminado, así como desmayada, llegó (Mauricio Mancera) y me plantó un beso, como dándome respiración boca a boca, se me salió un ‘pend*jo’ al aire… Nos peleamos, así de ‘no vuelvas a hacer eso’, lo fui acusar con Adrián, el productor”, declaró la famosa conductora en el minuto 01:03:30.

Mauricio Mancera es muy llevado con sus compañeros

De igual manera, Tania Rincón mencionó que cuando ella se unió al programa llegó a tener algunos roces con Mauricio Mancera debido a que él era una persona muy fastidiosa y que por ello llegaron a tener algunos problemas con la producción pero que nunca pasó a mayores.

Mauricio Mancera tenía un humor pesado con sus compañeros en TV Azteca.

“Mauricio es un molestón, lo lleva en el ADN, es un bullie de lo peor. Lo quiero muchísimo y hoy en día somos super amigos, pero cuando apenas entré no nos llevábamos tanto”, declaró.

Tania Rincón continúa forjando su carrera artística, ahora en Televisa.

Tania Rincón, quien se acaba de integrar a las filas de Televisa, aseguró que tiempo después ellos hablaron sobre lo sucedido e hicieron las paces y que en la actualidad lo considera un gran amigo porque se llevan de maravilla,

“Obviamente después hicimos las paces y ya nos llevamos increíble”, mencionó la ahora conductora de Guerreros 2020.

Fotografías: Instagram