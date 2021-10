La famosa conductora Tania Rincón quien estaba a punto de debutar en Hoy como conductora, dio a conocer con todos sus seguidores de redes sociales que tenía que tomar un vuelo de Islandia a Estados Unidos, sin embargo, ni a ella, ni a su esposo los dejaron subir el avión.

Las normal al viajar han cambiado tras la pandemia pero la pareja dijo que en ningún momento fueron informados de estas reglas para regresar a su casa. Según explicaron la aerolínea en la que iban a viajar no les permitió el acceso ya que tenía que tener 14 días en cuarentena para poder ingresar de Europa a Estados Unidos.

Tania podría faltar a su debut en Hoy

“Tendríamos que estar en Nueva York porque nuestro vuelo salía a las 10 de la mañana tiempo de acá de Islandia llegamos todos contentitos ya ansiosos por ver a nuestras criaturas y resulta que nos dijeron que no en dónde está su green card y nosotros no tenemos green card tenemos visa americana, sus vacunas, aquí están las vacunas no pues no pueden viajar a Estados Unidos ni siquiera de tránsito porque necesitan un permiso del Consulado en donde les autorice llegar a Estados Unidos”, comenzó su relató Tania acompañada de su esposo.

La ex conductora de Tv Azteca continuó explicando que tuvieron que comprar nuevos vuelos y culpó a la aerolínea, "saben que es su responsabilidad porque no te notifican todo lo que necesitas”, dijo.

¿Cómo regresarán a México?

Daniel Pérez, esposo de la conductora dijo que para volver al país tendrán que hacer dos paradas antes en Londres y Madrid:

“Nuestro viaje de regreso ahorita es de Islandia vamos a Londres entonces hay que llenar los requisitos para entrar a Londres, aunque solo vamos de tránsito de Londres vamos a Madrid entonces hay que llenar los requisitos para entrar a Madrid

¿Cuándo debuta Tania Rincón en el programa Hoy?

Finalmente, Tania mencionó que tiene que regresar a México ya que el próximo lunes se integrará al matutino ‘Hoy’ lo cual le emociona mucho así lo dejó ver en sus redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.