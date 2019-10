Tania Rincón impacta con una foto sucia y sin maquillaje (FOTO)

La belleza de Tania Rincón ha cautivado a todo el público de TV Azteca y a los más de 2.6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, añadiendo como toque extra el gran carisma y talento que caracteriza a la conductora.

Las fotografías que comúnmente comparte Tania Rincón en las redes sociales suelen ser con poses tiernas o mostrando las diferentes facetas de sus actividades laborales en la televisión, entre otros medios de comunicación, además de diversos momentos de su vida cotidiana, sobre todo al lado de su familia.

No obstante, en una de las publicaciones más recientes que Tania Rincón decidió compartir en sus historias de Instagram, la presentadora no contaba con que la gente notaria que duró todo el día sin bañarse, además de mostrar un aspecto desmejorado, muy remoto al que estamos acostumbrados a ver en ella.

Tania Rincón impacta con una foto sucia y sin maquillaje (FOTO)

Como usted recordará, Tania Rincón formó parte del exitoso matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, donde por muchos años se posicionó como la conductora favorita de los televidentes del programa, por lo que su salida de la emisión hace algunos meses resultó una noticia bastante triste para el público.

Y es que mucho opinan que ‘Venga la Alegría’ no es lo mismo desde que se fueron las presentadoras Ingrid Coronado y Tania Rincón, pues los conductores que ocuparon sus puestos no llenan sus zapatos.

Es por eso que los admiradores de Tania Rincón no dejan de seguirla en las redes sociales, para no perderle la pista, ya que la extrañan mucho en pantalla, sin embargo, quedaron muy asombrados al ver recientemente a la presentadora de televisión sin una gota de maquillaje en el rostro y un look bastante fachoso, pues era domingo y evidentemente no tenía ganas de arreglarse, algo que muchos fans no perdonaron por tratarse de una figura pública.

Aunado a ello, Tania Rincón lanzó una desagradable pregunta para su familia y seguidores de la plataforma:

“¿Me baño o no?”.

Esto no cayó en gracia de la mayoría de sus fanáticos, quienes opinan que al ser una celebridad debe dar el buen ejemplo, y en caso de no hacerlo, lo mejor hubiera sido no grabarse exhibiendo su imagen en fachas.

MIRA A TANIA RINCÓN SIN MAQUILLAJE

Tania Rincón impacta con una foto sucia y sin maquillaje (FOTO)

QUIZÁ TE INTERESE: Tania Rincón menea sus encantos con sensual baile (VIDEO)

Dale clic en la estrella de google news y síguenos