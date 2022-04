Tania Rincón hizo fuerte confesión en pleno programa ¿Le huelen los pies?

Durante el programa "Hoy", una de las carismáticas conductoras hizo una revelación sobre sus pies, y todo surgió durante la dinámica de "Pásale el pizarrón", donde Tania Rincón confesó algo inesperado luego de que no quería quitarse los tacones.

Recordamos que desde el pasado mes de octubre, la ex conductora de TV Azteca llegó a los pasillos de la empresa San Ángel para incorporarse como la nueva conductora del matutino tras la salida de la conductora Marisol González, quien se despidió del proyecto.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que en una ocasión la conductora vivió un bochornoso accidente en pleno programa en vivo, pues confesó un momento vergonzoso que pasó, ya que no pudo aguantarse las ganas de ir al baño.

Conductora del programa "Hoy" confesó que le huelen los pies

A través de la cuenta de YouTube del programa de Televisa compartieron el momento cuando Rincón reveló que le huelen los pies, y todo ocurrió en el minuto 1:32, cuando la presentadora le comentó a Andrea Escalona sobre el reglamento del juego de no quitarse los zapatos.

Por lo que Escalona le contestó: "¡Ah! ¿quieres que me los ponga?... con mucho gusto me los pongo por ti". Comentó Andrea. Por su parte, Arath de la Torre le preguntó a Tania si quería quitarse los zapatos, pero ella le dijo lo siguiente: "No, porque me huelen los pies".

¿Cuánto mide Tania Rincón?

Conductora de Televisa

La guapa presentadora mide 1.65 metros, aunque luce más alta debido a los tacones que usa durante su participación en el programa de Televisa. Desde que se unió al matutino, los usuarios han quedado cautivados por los diferentes looks que usa la famosa.

De igual forma en sus historias de Instagram le gusta compartir las actividades que realiza en el programa, pues la conductora Tania Rincón ha logrado el cariño del público; la presentadora ha recibido diversos comentarios donde halagan su belleza y resaltan su carisma.

