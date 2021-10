Tania Rincón habla sobre su llegada a Hoy: “no puedo poner un pie en Azteca”

Tania Rincón habló sobre su salida de TV Azteca tras más de una década en esa televisora colaborando en Venga la alegría, para dar un salto de vuelta a Televisa y su matutino Hoy.

La conductora estuvo presente en el programa de radio La caminera con el Capi Pérez, su ex compañero en Venga la alegría, que es también conducido por Fer Gay y Fran Hevia. Ahí, Tania recordó que su carrera comenzó precisamente en Televisa.

“Se trata sobre ser profesional”, expresó Tania a los conductores de La caminera al ser cuestionada sobre cómo lograba trabajar en proyectos de diversos medios sin perder las buenas relaciones, recordando que mientras estuvo en la televisora del Ajusco también colaboró en Fox Sports.

“Puedes ir y venir, y ya no hay un veto. Seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto”, agregó la conductora michoacana, que en el pasado también fue payasita y animadora de fiestas.

Tania Rincón en Hoy

Tania primero estuvo como invitada y luego se unió al elenco de Hoy.

Tania Rincón llegó a Hoy como nueva conductora junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Paul Stanley, tras romper formalmente su lazo con TV Azteca en 2019, tras varios años laborando en el mismo horario y formato en Venga la alegría.

En su visita a La caminera, el comediante y escritor Fran Hevia le preguntó a la invitada en cuál de los dos programas matutinos servían los mejores desayunos, a lo que Tania no respondió de forma directa, pero señaló que en Venga la alegría no sirven desayunos, mientras que en Hoy hay un gran menú.

Cuando se le preguntó si era realmente complicado unirse al dúo de Legarreta y Montijo, Tania aseguró que ambas veteranas la habían recibido de la mejor manera, pero ‘El capi’ tuvo sospechas sobre esta respuesta.

¿Cuándo llegó Tania Rincón a Televisa?

Tania perteneció a Guerreros 2020 de Televisa.

El primer proyecto de la conductora en Televisa fue Guerreros 2020, al lado de Mauricio Barcelata, otro ex de Venga la alegría que se mudó a la televisora de Santa Fe.

Como reportamos en La Verdad Noticias, Tania Rincón estuvo a punto de faltar a su primer día como conductora de Hoy tras quedar atrapada en Islandia, donde pasó unas vacaciones con su esposo, luego de que le negaran abordar un avión rumbo a Estados Unidos por los protocolos de la pandemia del COVID-19.

