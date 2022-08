Tania Rincón es amenazada por Paul Stanley ¿La quiere fuera de Televisa?

Paul Stanley es un famoso conductor del Programa Hoy que ha causado polémica, ya que habría amenazado a Tania Rincón con devolverla a Venga la Alegría en pleno programa Hoy y la reacción de la conductora se convierte en viral en las redes sociales.

Resulta que, Tania Rincón de 35 años de edad se dio a conocer gracias a su conducción en el programa Venga la Alegría, sin embargo desde hace casi un año se integró como una de las presentadoras principales del programa Hoy.

Aunque reveló que mantiene una buena relación con sus compañeros, durante una de las dinámicas del matutino Paul Stanley de 36 años de edad amenazó a Tanía Rincón con regresarla a la competencia.

La amenaza de Tania Rincón

Gracias a su carisma, Tania Rincón se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, aunque se ha visto en vuelta en algunas polémicas como cuando surgió la versión que acudía borracha al matutino.

Tras su paso por Venga la Alegría, Tania Rincón ha logrado sobresalir en el programa Hoy en donde ha logrado mantener una gran amistad con sus compañeros: Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona y Arath de la Torre.

Sin embargo en pleno programa en vivo, Paul Stanley “amenazó” a Tania Rincón con regresarla a Venga la Alegría si no se comportaba de la manera adecuada.

Todo sucedió en el juego “Guerra de canciones” con éxitos de Juan Gabriel en donde Paul Stanley se transforma en “Bernie Joao”. El juego iba manejándose con normalidad hasta que llegó el turno de Tanía Rincón que desde el primer momento se burló de su compañero por su peluca.

En su primer turno le tocó cantar una canción con la palabra “palomo”. Tania Rincón empezó a interpretar su canción, pero “Bernie Joao” señaló que la estaba invitando, por lo que la conductora recurrió al imitador de Juan Gabriel que confirmó que existía.

Al comprobar que la canción existía, Tania Rincón le hizo burla a Paul Stanley al señalar: “Ah entonces si existe”. En ese momento Paul Stanley la amenazó: “Sigue así respondiéndome y te mando a Venga la Alegría”.

La reacción de la conductora de Televisa

Tras la amenaza de Paul Stanley, Tania Rincón reculó y le pidió perdón pues destacó que no quería regresar a Venga la Alegría. En su segundo turno, Tania Rincón le pidió a Paul Stanley que no la mandará a Venga la Alegría. En su personaje de “Bernie Joao”, le pidió que no sufriera tanto.

Por si fuera poco, en el segundo turno, Paul Stanley siguió bromeando con el hecho de que la mandaría a Venga la Alegría por lo que Tania Rincón angustiada le decía que no.

Cabe destacar que Paul Stanley pidió que le quietaran en gafete a Tania Rincón, quien señaló que todavía no tenía y que entraba con tickets, y al final pidió que no la corrieran.

