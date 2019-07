Tania Rincón de ‘Venga la Alegría’ deja al descubierto ¡SU EMBARAZO!

La belleza de Tania Rincón ha cautivado a todo el público de TV Azteca y a los seguidores de las redes sociales, añadiendo como toque extra el gran carisma y talento que caracteriza a la conductora.

Las fotografías que comúnmente comparte en las redes sociales suelen ser con poses tiernas o mostrando las diferentes facetas de sus actividades laborales en la televisión, entrecoros medios de comunicación.

No obstante, en una de las publicaciones más recientes que Tania Rincón decidió compartir en su cuenta personal de Instagram, la presentadora no contaba con que su vaporoso vestuario revelaría una noticia que ella aún no ha hecho pública.

En la imagen, la cual se percibe que forma parte de una sesión de fotos, se puede ver a Tania Rincón recostada sobre su brazo, luciendo un vestido de tul en color lila, y lo más sospechoso…su mano tocando cuidadosamente su vientre.

Dicha instantánea ha desatado fuertes rumores sobre un posible embarazo, pues además de la posición de su mano, la forma de su vientre abultado es característico de una mujer ‘en estado’.

Inclusive si ponemos más atención a la fotografía, el escenario, la pose, y los colores, revelarían que podría tratarse de un photoshoot hecho especialmente para celebrar la maternidad.

A pesar de los rumores, Tania Rincón tan solo colocó como leyenda al pie de la imagen:

“De cuando me baño y me peino”.

Tras esta publicación que cuenta con más de 102 mil ‘likes’, la conductora no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que de ser real, ésta dentro de pocas horas haga las declaraciones pertinentes.

MIRA LA POLÉMICA FOTOGRAFÍA