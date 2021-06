Tania Rincón confirma que tiene COVID-19 y confiesa "Me duele muchísimo"

Tania Rincón confirma que tiene COVID-19. La conductora de Guerreros 2021, ha dado positivo al coronavirus, además aseguró que la producción televisiva prendió las alarmas debido cuando un gran número de contagios se comenzaron a presentar en miembros del staff.

La ex conductora de TV Azteca compartió cómo se encuentra de salud tras contagiarse de COVID-19, en lo que parece ser un brote masivo entre los miembros del reality del que es conductora.

En el mes de mayo Televisa anunció la fecha de estreno de Guerreros 2021, pero fue hace poco que se dio a conocer que el reality sería suspendido hasta que se eliminara el riesgo de contagios. Y es que Guty Carrera, el capitán del equipo Cobras, tiene coronavirus al igual que su pareja Brenda Zambrano.

Tania Rincón confirma que tiene COVID-19 en Instagram

Haciendo uso de su cuenta de Instagram Tania Rincón confirma que tiene COVID-19.

Tania Rincón confirma que tiene COVID-19 y cuenta que todo comenzó sintiendo poco de comezón en la garganta pero, como a muchos le han pasado muchos, creyó que el síntoma era otra cosas, en el caso de la conductora explicó que saliendo de Guerreros se salía sin chamarra y pensó que “quizás fue eso".

La conductora que se mostraba positiva dijo que espera que la evolución de la enfermedad se dé de forma favorable, ya que hasta el momento no ha tenido algún síntoma grave en relación al COVID-19.

"Le informé a mis papás, que son las personas que más me preocupan y me siguen preocupando en la vida. Ellos ya están vacunados, gracias a Dios, pero de todas maneras decidimos tomar nuestras precauciones usando cubrebocas todo el tiempo", externó Tania Rincón.

La manera en la que Tania Rincón confirma que tiene COVID-19 fue: "Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible…decidí hacerme otra prueba y me salió negativa”.

Ante esta situación, Tania dijo que habló con el pediatra de mis hijos y le dijo que se hiciera a primera hora una prueba de laboratorio, “me la hice y me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá".

¿Cuántos hijos tiene Tania Rincón?

Tania Ricón tiene dos hijos.

La conductora Tania Rincón confirma que tiene COVID-19 y que se contagió en el reality Guerreros 2021 es madre de dos pequeños.

En julio de 2016 dio a conocer que esperaba a su primer hijo, más adelante, en el mes septiembre anunció que esperaba un niño al que llamaría Patricio, el nació un 16 de febrero de 2017 a las 7:32 de la mañana, pesando unos 3 kilos 448 gramos y midiendo 51 centímetros.

Fue a finales de julio de 2020 en el programa "Guerreros 2020" que anuncia su segundo embarazo, dando a conocer que se trata de una niña a la que llamará Amelia a quien dio a conocer su nacimiento con una tierna FOTO en Instagram.

Tania Rincón asegura medidas en Guerreros 2021

Equipo de Guerreros 2021 cuidaron las medidas de higiene.

Ante el brote de coronavirus en el reality Guerreros 2021, la conductora Tania Rincón dijo que el equipo de producción siempre tomó medidas y que ella siempre se cuido.

"A nombre de toda la familia Guerreros nos sentimos tristes, habíamos tomado medidas fuertes, nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos habían hecho una en la semana y no por eso nos dejábamos de cuidar”.

Tania Rincón confirma que tiene COVID-19 y señaló “Hasta el momento no estoy medicada porque me siento muy bien, no he tenido mayor síntoma, tengo alguna congestión pero estoy perfecta. Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.