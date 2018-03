Tania Rincón confiesa que odia a Memo Ochoa

Tania vs Ochoa

La conductora de Venga la Alegría, Tania Rincón, de 31 años de edad, contó a El Escorpión Dorado sus inicios en la televisión, ello en uno de sus famosos videos en YouTube titulados “Al Volante”, donde en un viaje en auto el vloggero enmascarado platica con los famosos.

La presentadora recordó un episodio en el que tuvo que entrevistar a Memo Ochoa, a raíz del cual no le agrada el exportero del América.

“¿Sabes a quien detesto hasta la fecha? ¡A Memo Ochoa!”, expresó Tania, tras ser cuestionada sobre quién era la persona más complicada a la que le ha tocado entrevistar.

La conductora Tania Rincón recordó que en una ocasión tenía que entrevistarlo por ser la imágen de un videojuego y solo recibió como respuesta: “No, no, no voy a dar entrevista”.

“Me repateó” agregó Tania Rincón previo a recordar que es fan de dicho club deportivo y gracias a lo cual recibió burlas de El Escorpión Dorado.

¿Por qué Tania Rincón detesta a Memo Ochoa?

Tania Rincón contó que un día de Fox Sports la mandaron a entrevistarlo porque el portero era la imagen de un videojuego, pero Ochoa no se la concedió.

Tania Rincón conductora de Venga la Alegría convivió hace unas semanas junto al Escorpión Dorado al Volante, a quién le reveló que detesta al portero mexicano Memo Ochoa desde el día en que le rechazó una entrevista.

"Has entrevistado a un chin... de gente del espectáculo y del deporte, ¿Quién es el más pin... ma...?", le preguntó el Escorpión a Tania.

"Sabes quién y detesto hasta la fecha, a Memo Ochoa".

Tania Rincón se declaró fan del Club América, equipo de futbol en el que surgió Guillermo Ochoa, quien ahora se desempeña como portero del Standard de Lieja de Bélgica.

La conductora de "Venga la Alegría" indicó que no puede ver al portero "Memo" Ochoa y las redes sociales enloquecieron con comentarios para ambos famosos.