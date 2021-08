Tania Rincón confiesa con quién no volvería a trabajar nunca más

Tania Rincón es una guapa presentadora mexicana que estuvo de invitada en el programa Faisy Fights en donde durante un juego fue cuestionada con quién no volvería a trabajar y muy apenada reveló que se trata de un hombre llamado Charlie o Carlos, con quien colaboró y tenía “mala vibra”.

La conductora detalló que era algo indeseable y “tenía una actitud que daba mucho que desear”, ya que ella se caracteriza por tener mucha carisma y eso la ha vuelto una de las favoritas del público.

Así mismo ha hablado de lo que fue antes de llegar a la televisión mexicana y recordó su pasado como payasita y animadora de fiestas infantiles, ya que en la televisora anterior en la que colaboró, fue llamada “la sonrisa de México”.

La conductora ha destacado por su belleza y carisma

Fue a través de Unicable cuando la originaria de La Piedad, jugó la ruleta con los conductores de la emisión en compañía de Geraldine Bazán. Fue entonces que en un principio se negó a dar nombres pero finalmente sí reveló la identidad.

“Mira, es que en específico no podría decirte quién pero sí me parece algo horrible alguien que no respeta el trabajo de los demás”.