Tania Rincón calienta instagram con ardiente traje de baño (FOTO)

La conductora Tania Rincón se ha colocado los primeros puestos de popularidad en el país durante los últimos meses, pues esto sucedió gracias a su increíble belleza y sensualidad, la cual ha cautivado a miles.

Cabe mencionar que hace unos meses la sensual conductora decidió abandonar su puesto en el popular programa de TV Azteca ‘Venga la alegría’ para dedicarse a otro proyecto llamado ‘Top Ten’.

Ahora ha logrado que incluso los productores de dicho programa consideren traerla de regreso, pues ha enloquecido las redes con su última publicación, la cual ha subido la temperatura de Instagram.

¿Qué hizo Tania Rincón?

La atractiva ex conductora de ‘Venga la alegría’ dejó en claro que no su salida del programa no le restó popularidad y mucho menos sensualidad, pues acaba de dejar a cientos de sus seguidores con la boca abierta.

Tania Rincón desbordó sensualidad durante su ultima visita a la playa, en la cual lució su impresionante cuerpo en un ajustado y diminuto traje de baño que casi no dejó nada a la imaginación de sus seguidores quienes no podían creer lo que veían.

Le dio un nuevo significado al color naranja

Usualmente el color rojo es significado de sensualidad, pero Tania Rincón podría cambiar eso, pues el traje de baño que utilizó era de un intenso color naranja, lo que despertó la calentura de sus fans.

En cuestión de minutos la fotografía estaba inundada de comentarios de todo tipo, en los que predominaban los halagos por su figura la cual resaltó bastante en el sensual conjuntó con el que posó.

Te puede interesar: Tania Rincón de ‘Venga la Alegría’ deja al descubierto ¡SU EMBARAZO!

Así mismo, a pocas horas de su publicación, la sensual fotografía de Tania Rincón ya está a punto de alcanzar los 200,000 likes lo que prueba que en efecto su sensualidad solo va en aumento.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos