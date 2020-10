Tania Rincón SIN ROPA muestra el PELUDITO de su esposo ¡Hermoso!

Tania Rincón es una famosa conductora mexicana que ha destacado por ser de las más carismáticas y sensuales de la televisión y que recientemente ha dejado embobados a muchos internautas en las redes sociales.

Resulta que en esta ocasión la conductora Televisa ha hecho una íntima publicación a través de sus historias de Instagram en donde presume una serie de vides en los que aparece posando su esposo.

Lo que más a ha llamado la atención de los videos es que su esposo posa totalmente sin playera y presume de su atractivo y poderoso abdomen que ha puesto toda una locura el Instagram; además de que luce su peludito pecho marcado que ha robado miles de miradas.

En la publicación se puede leer que la famosa encuesta a sus seguidores con una pregunta que dice: ¿Quién tiene mejores abdominales?, por lo que ella se ve también presumiendo su abdomen bastante abultado por el embarazo.

Tania Rincón después de abandonar Televisa

Tras abandonar Televisa por la culminación de Guerreros 2020, la conductora de Televisa decidió apartarse por algunos días del foro San Ángel, para dedicarle tiempo a su familia, en especial porque se encuentra a la espera de una pequeña.

El peludito del esposo de Tania Rincón

Es por eso que por distintas circunstancias, la exintegrante de TV Azteca confiesa sentirse miedo e incertidumbre por el futuro, específicamente por la llegada de Amelia, su primera hija y no puede evitar pensar en cómo tendrá que actuar para no manifestar ninguna preferencia entre la pequeña y Patricio:

Siento que me explota el corazón de amor cada que Patricio me dice 'te ves muy guapa mamá' o cuando me pide que le de 'besitos chiquitos'; y ahora que estoy embarazada de Amelia no puedo evitar preguntarme: ¿Se puede amar más? ¿Cómo se le hace para ampliar el corazón y no quitarle nunca a Patricio el lugar del primero? Esperamos a Amelia con mucha emoción, pero no dejo de sentir miedo e incertidumbre.

¿Te parece atractivo el cuerpo del esposo de Tania Rincón?