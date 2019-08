Tanía Rincón: Regresa a la farándula de Tv Azteca

La conductora de Tv Azteca Tanía Rincón, anunció su llegada de nuevo al mundo de la farándula; lo que sin duda generó polémica respecto a si ella será la nueva en Ventaneando, esto tras la salida de Jimena Pérez ‘La Choco’; pues se estima que sea la ex conductora de Venga La Alegría quien tome su lugar.

Tanía Rincón dejó Venga La Alegría con la principal intención de hacer lo que tanta pasión le genera; los deportes. Si bien se sabe ella estuvo durante el Mundial Rusia 2018, sin embargo su paso por dicha área fue un rotundo fracaso.

Después de tanto tiempo en la televisora del ajusco; Azteca Deportes fue quien la recibió, pero no la ‘llenó’ por completo; así que fue suficiente para que Tania Rincón pida su retorno al ámbito del entretenimiento, farándula y polémica con los artistas del medio. No obstante, todo apunta a que esto generará fuertes consecuencias, ya que esta situación posiblemente la mande a otro lugar que no sea VLA.

¿Ventaneando?

Por lo menos es lo que se rumora entre los pasillos de Tv Azteca, porque una de las integrantes dejará el programa dirigido por Pati Chapoy; así que tal vez sea ella quien tenga la posibilidad de ingresar a Ventaneando.

Los Protagonistas, no cumplieron con las expectativas de la comentarista; aunque ella no los descarta, simplemente los deja como una segunda opción, al querer regresar a otra de sus áreas, ya no sabe de qué manera van a recibirla en dichos programas de espectáculos.

Aunque se han creado rumores de todo tipo, los conductores y conductoras de los programas televisivos de Azteca van y vienen, de un lugar a otro; así que Tanía no se cierra las puertas pudiendo ser quien ocupe el lugar; pero existe otra candidata que pueda pelear con ello y se trata de la güera María Inés; misma que aparentemente quiere volver después de divorcio con Gustavo Guzmán.