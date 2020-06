Tania Rincón EXPONE a Tv Azteca tras preguntas de Galilea Montijo

La famosa conductora Galilea Montijo no deja de dar de qué hablar, pues sigue aprovechando su participación en la dinámica "Dónde quedó la bolita" del programa Hoy para hacer revelaciones que han dejado a más de uno totalmente impactados.

Tal parece que en esta ocasión la conductora le hizo varias preguntas a la famosa Tania Rincón, quien recientemente se integró a las filas de Televisa y dentro de la pregunta más arriesgada fue ¿Dónde te tratan mejor?, ¿en el Ajusco o aquí?, a lo que Tania Rincón contestó:

“La verdad, aquí hasta tapete rojo me pusieron para entrar”.

Fue por eso que esa respuesta Galilea Montijo no desaprovechó para dejar entrever que los ejecutivos de TV Azteca les prohíben a sus conductores de televisión tener contacto con las personas que trabajan en Televisa, y así lo expresó:

“Y aparte, aquí sí te dejan juntarte con quien quieras”.

Las revelaciones de Tania Rincón

Fue de esa manera que Tania Rincón expuso que los ejecutivos de Tv Azteca son bastante especiales en cuando a la exclusividad de sus integrantes pues complemento cobre Televisa: “No importa si le hablas a los de allá y a los de acá… allá sí los regañan si nos hablan a los de acá…”.

Pero eso no fue todo, pues la titular del matutino Hoy, Galilea Montijo, reveló que su molestia es porque Anette Cuburu, a quien consideraba su íntima, ya no le habla:

“Yo ya perdí una amiga… Cuburu ya te perdí”.

Por último, Tanía Rincón reveló que no lleva una buena relación con una conductora que, se especula, es Raquel Bigorra: ¿Qué conductora te caía mal?... No te preocupes, no tienes que decir el nombre, la puedes describir", preguntó Galilea a Tania, quien respondió: "Es mujer rubia, trabajamos juntas y su marido la está sonsacando. De hecho, éramos amigas".