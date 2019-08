Tanacho, con toda una vida entera dedicada a la música

Tonacho, comentó en amena entrevista con La Verdad que es su hermano el encargado de llevar el récord de los temas que tocan en concierto. “La única regla es que tienen que ser éxitos, los que la gente pide, como “Llorar”, “Vamos a Platicar” y “El Chinito Pikin”, aseguró.

Recordó que iniciaron su carrera en Campeche, después fueron a la Ciudad de México, volvieron a Campeche, y después regresamos al D.F. a luchar muy fuerte. “Como Los Babys eran muy niños, aún no los dejaban entrar a los cabarets, y nosotros, para poder tocar en un bar o cabaret, mi papá tenía que ir y firmar”, recordó.

No cualquiera puede presumir de contar con una cerrera de más de 50 años.

¿qué es lo primero que piensas tras tantos años de trayectoria?

¿Recuerdas que dijo Gardel ‘que 20 años no son nada’? Nosotros ya tenemos 56, jajaja. Pienso que si no hubiera agarrado esta carrera no sé qué iba a ser. Esto es parte de mi vida. Nací, se puede decir, en esto, porque estaba muy chavo cuando empecé. Uno piensa: ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado el camino equivocado? Creo que tomamos el camino correcto.

¿Tu padre fue fundamental en los primeros años?

Mi padre, don Antonio Ruiz Arias, nos apoyó en la medida de sus posibilidades. Él tenía sus ahorritos y, cuando vio que yo llevaba esto en serio, que no era un juego, nos dijo: “Okey, los voy a apoyar, pero van a hacerlo como yo les voy a decir, porque ustedes son menores de edad.” Fue así como viajamos a México a grabar. Él nos cuidaba siempre. Nos comenzó a guiar, nos impuso leyes: no tomar, no fumar, dedicación, ensayos, puntualidad, todo eso.

Los Socios del Ritmo cuentan con el cariño de sus miles de fans en todo México.

¿Es palpable el cariño de sus seguidores?

La gente nos adora, nunca han lanzado algo al escenario, nos aplauden, corean nuestra música, nos abrazan. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?

¿tienes idea de cuántos premios han ganado?

Uuuuy, hemos ganado todo tipo de reconocimientos a través de las décadas: desde aquel famoso ‘Discómetro’, en Mérida nos dieron las Llaves de la Ciudad, en Campeche también, en diversas ciudades, en los Estados Unidos, incluyendo el prestigiado Grammy, que recibimos en 1985.

Ricardo D. Pat