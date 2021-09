Tame Impala y Twenty One Pilot lideran el cartel del Corona Capital 2021

El Corona Capital está de regreso en su edición 2021 y al parecer va estar mejor de lo esperado, ya que ha publicado recientemente su cartel oficial en donde destacan las bandas Tame Impala y Twenty One Pilot.

El esperado concierto volverá este año a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con un gran cartel impresionante, después de que comenzarana circular los rumores de que existía una enorme posibilidad de que el Corona Capital regresara en 2021.

Ahora después de mucha incertidumbre y a casi dos años de su última edición del esperado concierto Corona Capital, las redes oficiales del evento han publicado el lineup y no solo eso, por fin tenemos la fecha del evento de manera oficial.

Cartel del Corona Capital 2021

Cartel Corona capital

Segun se lee en la publicación se llevará acabo el fin de semana del 20 y 21 de noviembre y tal parece que los organizadores se lucieron con un lineup que tiene actos bastante interesantes, desde las primeras líneas hasta las letras chiquitas y para todos los gustos.

Entre los grupos que destacan en el cartel se encuentran el grupo Tame Impala, Twenty One Pilots, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, The Whitest Boy Alive, LP, Royal Blood, Slowthai y más son solo algunos de los artistas y bandas que encabezarán el festival este año.

¿Dónde conseguir los boletos del concierto?

Si no quieres perderte de este evento que marca el regreso de los grandes conciertos en México tras la pandemia, la preventa arrancará el próximo 16 y 17 de septiembre a las 11 de la mañana.

Mientras que la venta general para los boletos del Corona Capital 2021, comenzará el 18 de septiembre a la misma hora, todo a través del sistema Ticketmaster.

