Tame Impala llega al lugar #1 de Adult Alternative de Billboard con “Is It True”

Tame Impala llega al lugar #2 de Adult Alternative de Billboard con “Is It True”

Tame Impala obtiene su segundo No. 1 en la lista de reproducción de canciones alternativas para adultos de Billboard, ya que "Is It True" encabeza la cuenta del 24 de octubre, con un aumento de 2-1.

"Is It True", es el segundo sencillo consecutivo del proyecto musical australiano en liderar el listado, después de "Lost in Yesterday", que reinó durante una semana en mayo pasado.

Tame Impala domina Billboard a 13 años de comenzar su carrera musical

Tame Impala es el primer artista en 2020 en obtener más de un número 1 en canciones alternativas para adultos de Billboard.

Logros de "Is It True" de Tame Impala

Al mismo tiempo de su liderazgo en la lista de Billboard, la canción de Tame Impala alcanza nuevos máximos tanto en Alternative Airplay, donde salta de 22 a 19, como en la lista de Rock Airplay basada en la audiencia de formato de rock, donde se acerca de 20 a 15 con 2,6 millones de impresiones de audiencia, un 17 por ciento más. según Nielsen Music / MRC Data.

"Is It True" es el último sencillo de The Slow Rush, el cuarto álbum de estudio de Tame Impala, lanzado en febrero. Debutó como el primer No. 1 del grupo en Top Rock Albums y en el No. 3 mejor de su carrera en el Billboard 200 de todos los géneros, y ha ganado 361,000 unidades de álbumes equivalentes hasta la fecha.

