Tame Impala lanzó “The Slow Rush” ¡Regalo de San Valentín!

Tame Impala, también conocido como el australiano Kevin Parker, de 34 años, comenzó en 2010 como un rockero psicodélico que grababa en casa y manejaba la guitarra, pero Currents de 2015, cimentó su metamorfosis en un acto de sintetizador psiquiátrico lleno de arena cuyas canciones están cubiertas por Rihanna y Arctic Monkeys.

En el camino, ha colaborado con Mark Ronson, Lady Gaga, Kanye West y Travis Scott y ahora profesa estar más influenciado por el compositor pop Max Martin.

Hay que destacar que su cuarto álbum, es el primero en cinco años, pues ha sido diseñado, considerado y luego elaborado un poco más a detalle, ya que lo que Parker llama su "dorky white disco-funk" se sumerge en prog / fusion y utiliza la amplia paleta histórica de la música de baile.

Tame Impala y los detalles de “The Slow Rush”

Este nuevo álbum llamado “The Slow Rush”, incluye de todo, desde un piano house italiano hasta el acid house 808s, pero fundamentalmente, a pesar de su mezcla de géneros, The Slow Rush es un pop increíblemente puro y sincero.

Hay que recordar que en su momento, el líder y vocalista, Kevin Parker, presentó música del LP en diversos medios, en el que se dio a conocer 'Patience' y presentó en Saturday Night Live para interpretar otro single, el cual llegó también en su versión en estudio, 'Borderline', de más de cuatro minutos de duración y que mantiene la estela del sencillo que dieron antes en sus canales oficiales.

Anteriormente, hablando con Matt Wilkinson en Beats 1, Parker mencionó que ahora está muy concentrado en hacer un nuevo álbum de Tame Impala, del cual espera lanzar el próximo verano. A la vez comentó que ahora más que nunca siente esa vocación ya que es como un llamado del más allá:

"Me encanta tocar las canciones en vivo, me encantan las canciones de Currents, me encantan las canciones de Lonerism y todo, pero creo que estoy listo para tocar algunas otras canciones en vivo. Todas las cosas instintivas están ahí. ¿Sabes cuándo un oso sabe que es hora de hibernar? Cuando los pájaros vuelan al norte o lo que sea. ¿Cómo lo saben? Simplemente lo sienten".

“The Slow Rush” llega este día de San Valentín como regalo para todos los fans de su buena música y ahora este disco ya está disponible en todas las plataforma musicales.

