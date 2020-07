Tamar Braxton habla por primera vez del porqué trató de quitarse la vida/Foto: Entertainment Tonight

Tamar Braxton publicó una nota emotiva el jueves (30 de julio) confirmando su reciente intento de suicidio y abriendo sobre la cultura tóxica del negocio de los reality shows.

Braxton, quien supuestamente intentó quitarse la vida el 16 de julio, dijo: "La enfermedad mental es real. Tenemos que normalizar el reconocimiento y dejar de asociarla con la vergüenza y la humillación. El dolor que he experimentado en los últimos 11 años ha comido lentamente lejos de mi espíritu y mi mente".

Agradeciendo a quienes la apoyaron durante este momento difícil, Braxton dijo firmemente que es su responsabilidad ser "real conmigo misma y ser real con los que realmente me aman y se preocupan por mi curación".

Después de compartir sus mejores días con los fanáticos, Braxton dijo que también quería hablar sobre sus más oscuros momentos "ser la luz para cualquier hombre o mujer que sienta la misma derrota que sentí hace solo una semana".

Citando el deseo universal de crear un lugar seguro para nuestros hijos y familias y compartir nuestro éxito con los que amamos, Braxton dijo que creía que "como mujer negra, como artista, una influencia, una personalidad que podría moldear mi mundo, y con quienes creía que eran mis socios, podrían ayudarme a compartir mi mundo".

¿Tamar Braxton trató de suicidarse por su reality?

Agregó que en los últimos 11 años recibió garantías para "proteger y retratar" su historia con "Fui traicionada, aprovechada, con exceso de trabajo y mal pagada", escribió, y señaló que envió una carta hace más de dos meses pidiendo que se la dejara salir de lo que calificó como una situación "excesiva e injusta", sin detallar el detalles específicos.

"Expliqué en detalle personal la desaparición que estaba experimentando. Mi grito de ayuda fue ignorado por completo. Sin embargo, las demandas persistieron. Fue mi espíritu y mi alma la que más se contaminó.”, dijo.

Tamar continuó: “Hay algunas cosas con las que más confío, una buena madre, una buena hija, una buena pareja, una buena hermana y una buena persona. Quien fui, comenzó a significar poco o nada, porque lo único que importaría sería cómo me retrataron en televisión; presenciando la lenta muerte de la mujer en la que me convertí, eso desanimó mi voluntad de pelear. Sentí que ya no vivía, existía con el propósito de obtener ganancias y calificaciones de las corporaciones, y eso me mató".

Según los informes, Braxton, de 43 años, fue encontrada inconsciente por su novio en una habitación de hotel de Los Ángeles el 16 de julio y luego hospitalizada por razones no reveladas. "Fue solo la gracia de Dios y su misericordia en mi intento de poner fin a mi dolor y mi vida que estoy aquí para utilizar mi voz", escribió. La publicación mostraba a Braxton con su hijo Logan de siete años.

Tamar estuvo casada por 8 años con el productor y compositor Vincent Herbert, pero su matrimonio finalizó en 2019. La pareja tuvo un hijo llamado Logan y aunque gran parte de su vida fue proyectada en la pantalla chica, la cantante asegura que muchas de las cosas que se mostraban en los realitys estaban manipuladas/Foto: Entertainment Tonight

Braxton protagonizó Braxton Family Values (2011-2019) de WeTV, junto a su familia, incluida su hermana ganadora del Grammy, Toni Braxton, así como Tamar & Vince (2012-2017) con su ex esposo y apareció en Celebrity Big Brother (2019) y Dancing with the Stars (2015), coorganizaron el programa de entrevistas diario The Real (2013-2016) y está programado para aparecer en un nuevo reality show en septiembre, Tamar Braxton: Get Ya Life!

El martes, WeTV tuiteó que "Tamar Braxton ha sido un miembro increíblemente importante de la familia WeTV durante más de una década, y nuestra primera preocupación es su recuperación y bienestar".

La nota decía que dadas sus circunstancias actuales, pospondrían el estreno del programa hasta el 10 de septiembre desde su debut originalmente planeado para agosto. "Esta serie fue concebida por Tamar y es un retrato real de una mujer dinámica que hace malabares con las demandas de ser madre soltera, una nueva relación y su carrera".

También te puede interesar: Tamar Braxton es transferida a otro hospital después de su intento de suicidio

La estrella Tamar ahora está asistiendo a un centro de salud mental para tratar los problemas emocionales que le ha causado su reality show, pero ¿Crees que la cantante debería demandar a la televisora por dañar su imagen y afectarla al grado de querer quitarse la vida?