Tamar Braxton es ingresada de emergencia al hospital por sobredosis/Foto: Celebrity Insider

Según los informes, Tamar Braxton fue hospitalizada después de ser encontrada sin respuesta en su habitación de hotel el jueves por la noche. La cantante, de 42 años, fue encontrada por su novio David Adefeso en el Ritz Carlton Residences en Los Ángeles, California, donde se alojaba la pareja.

Llamó a los servicios de emergencia, alegando que Tamar había estado bebiendo y había tomado una cantidad desconocida de píldoras recetadas, tras lo cual fue llevada al hospital, según The Blast. David cree que fue un posible intento de suicidio, afirman las fuentes.

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmaron que habían recibido una llamada alrededor de las 9:45 p.m., informando que una mujer de 43 años tenía una emergencia médica catalogada como una "posible sobredosis".

Un portavoz de la estrella de Braxton Family Values también dijo al medio Mirror: “Tamar ha tenido un día muy duro y emotivo; en los próximos días llegará más información. Por favor recen por ella.”

Tamar Braxton perdió importantes proyectos

Se cree que Tamar ha estado extremadamente emocional debido a una disputa contractual en curso con We TV por su nuevo reality show Get Ya Life. El incidente se produce después de que el programa de YouTube Coupled & Quarantined de Tamar y David fue cancelado esta semana.

Tamar Estine no sólo es una reconocida cantante estadounidense con éxitos como "Un-Break My heart", sino que también es una celebridad de la televisión, actriz y modelo fundadora del grupo de los 90's "The Braxtons"/Foto: Vibbidi

Anunciaron que no subirían un nuevo clip con un mensaje publicado en su página que decía: "Hola, ya lamentablemente, tu chica Tamar está mal y hoy no se siente bien, por lo que debemos posponer el programa de hoy (no te preocupes No es Covid).”

"Estamos tristes porque teníamos un gran programa para ustedes hoy, pero el programa de la próxima semana será aún más grande y mejor. Perdón por las molestias, sabemos que muchos de ustedes esperan el programa cada semana. Te lo compensaré la próxima semana”, decía el comunicado.