Tamar Braxton es acusada de violencia doméstica contra su novio David Adefeso/Foto: Pinterest

El novio de Tamar Braxton, David Adefeso, solicitó una orden de restricción por violencia doméstica contra ella este martes, de acuerdo con el medio Entertainment Tonight.

Según los registros judiciales, Adefeso solicitó la orden de restricción contra Braxton, de 43 años, en el Palacio de Justicia de Stanley Mosk en Los Ángeles.

El mes pasado, Braxton le dio crédito a Adefeso por haberle salvado la vida después de descubrirla en su casa "sin vida" en una emotiva publicación de Instagram.

Fue trasladada de urgencia al hospital el 16 de julio, después de que, según varios informes, Adefeso encontrara inconsciente a la estrella de Braxton Family Values en las residencias Ritz-Carlton en el centro de Los Ángeles, donde se alojaban.

Luego fue trasladada a un hospital en Los Ángeles para recibir un tratamiento de salud mental más especializado de los mejores especialistas.

"Estoy segura de que encontrarme de la manera en que lo hizo no pudo haber sido fácil", escribió Braxton. "Pero sabes que la gente que viene hacia ti diciendo todas estas locuras no es fácil para mí. La gente te ha llamado todos los nombres del libro, para desviarse de lo que realmente ha estado sucediendo”.

“Durante todo este tiempo, me tomaste de la mano, escuchaste mis gritos, me sostuviste cuando estaba débil. Has recuperado mi totalidad. ️ No permitiré que nadie te llame controlador o 'ese es ese hombre africano' como si no tuviera una mente propia porque sin este hombre africano, simplemente no estaría aquí", declaró.

Braxton agregó que Adefeso estaba "aquí para mí cuando nadie estaba y todavía está".

"Tú y [mi hijo] Logan son prioridad", escribió. "Gracias por ser mi roca y ahora, mi Ángel en la tierra. Te amo ... y aunque me dijeron que sí en este viejo video... de vez en cuando, no podía imaginarme cómo sería la vida si no fueras a mi lado. Gracias a Dios que estoy aquí y gracias a Dios por ti”, la publicación donde ella escribió esto ha sido eliminada de la cuenta de la estrella.

David Adefeso estaba preocupado por la salud mental de Tamar

En julio, Adefeso habló sobre la condición de Braxton y explicó que había estado luchando contra la depresión.

"Tamar es una mujer bellamente talentosa, una madre devota, una novia cariñosa, una hermana querida y una amiga especial para innumerables personas. Este es un momento extremadamente difícil para Tamar y su familia mientras navega por luchas profesionales y personales, incluida su batalla contra la depresión", dijo en un comunicado a The Blast.

David y Tamar iniciaron su romance desde 2018 y se comprometieron hace unos meses. Fue el multimillonario quien rescató a la cantante y actriz cuando ella trató de suicidarse; sin embargo, tal parece que ahora la relación podría llegar a su fin. Incluso Braxton ha borrado varias fotos donde aparecía con Adefeso en Instagram/Foto: Information Nigeria

"Tamar está recibiendo actualmente la mejor atención médica disponible para abordar esas luchas y fortalecer su salud mental, y su familia y yo permaneceremos a su lado durante todo el tratamiento. La salud mental es un problema común que afecta a 1 de cada 5 estadounidenses", expresó el empresario.

"Continúe envíe oraciones y esperanza mientras Tamar continúa el camino hacia la recuperación y la felicidad máxima. Le pedimos que respete la privacidad de Tamar y la privacidad de su familia durante este importante momento de sanación", declaró Adefeso.

Mientras tanto, Braxton ya no trabaja con WE TV luego de su reciente hospitalización. En una declaración a ET, la cadena, que trabajó con la estrella de reality en Braxton Family Values y el próximo Get Ya Life! - dijo que "honraría su solicitud de poner fin a todo trabajo futuro para la red". ¿Por qué crees que Tamar agredió a David?, ¿Consideras que la cantante debería re-ingresar al centro de salud mental?