Tamar Braxton agradece a su prometido David Adefeso por “salvarle la vida”/Foto: Celebrity Insider

Tamar Braxton decidió hablar sobre su intento de “finalizar” su vida en una publicación de Instagram emotiva dando las gracias a su novio David Adefeso por su apoyo. "Si alguna vez has estado en recuperación o tratamiento, sabes que reflexionas sobre muchas cosas ... por lo tanto, no podría dejar pasar otro día, otro segundo sin PUBLICAR y agradecer a mi amor @david.adefeso por salvarme la vida ... Yo estoy muy agradecida”, comenzó su larga publicación del 1 de agosto.

El texto venía acompañado de un video que mostró a Tamar y su novio en Santa Bárbara, brindando por su compromiso, sin embargo, no está claro cuándo se filmó el video.

David Adefeso encontró a Tamar en una sobredosis

La estrella de reality estaba con David en el momento de su angustia, como se escuchó en una llamada de audio al 911 obtenida por el medio HollywoodLife. Se le podía escuchar entrar en pánico en la llamada, diciéndole a un despachador del 911 en parte, que su novia "había estado bebiendo".

“Ella está tomando medicamentos para la depresión, no sé desde cuándo. Ella envió una carta antes. Solo pídales que se den prisa”, dijo David. Luego se quedó a su lado mientras estaba hospitalizada a mediados de julio.

Tamar agregó en su leyenda: “Estaba en nuestra casa sin vida y estoy segura de que encontrarme de la manera que lo hiciste no pudo haber sido fácil. Pero sé que la gente que viene a ti diciendo cosas locas no es fácil para mí”, escribió.

“Que durante todo este tiempo, me tomaste de la mano, escuchaste mis gritos, me sostuviste cuando fui débil. Has recuperado TODO ... Estuviste aquí para mí cuando NADIE estuvo y sigue estando. Tú y mi hijo, Logan Herbert son prioridad. Gracias por ser mi roca y ahora, mi ángel en la tierra”, compartió la estrella.

El post finalizó: “Te amo ... y aunque dije que sí en este viejo video ... de vez en cuando, no podía imaginar cómo sería la vida si no estuvieras a mi lado. gracias a Dios que estoy aquí y gracias a Dios por ti".

Llega justo un día después de que Tamar cortara los lazos con WE tv. "Tamar Braxton ha sido una parte importante de nuestra familia de redes durante más de una década", dijo la red.

"Mientras se concentra en su salud y recuperación en lo que es claramente un momento difícil y personal, trabajaremos con sus representantes para cumplir con su pedido de terminar todo el trabajo futuro para la red", continuó la red, y agregó: "No le deseamos nada pero ella, sólo lo mejor."

David es un empresario multimillonario de Nigeria que conquistó el corazón de Tamar desde el 2018. Se comprometieron hace unos meses y comparten juntos un podcast donde han compartido algunos detalles de su relación. Adefeso también ayuda a los estudiantes de Estados Unidos a poder financiar sus estudios. El empresario fue quien encontró a Braxton al borde de la muerte e hizo lo posible para rescatarla/Foto: Festiquotes

Ahora que Tamar ha decidido recibir tratamiento médico para atender sus problemas de salud mental, ¿Crees que es necesario que siga contando con el apoyo de su novio? o ¿Debería también recurrir a su familia?