Taller con el guitarrista de Real de Catorce

Arturo Waldo es un músico sumamente inquieto y creativo cuyo proyecto es una interesante mezcla de rock, blues, poesía, rap y otros géneros, fundidos con gran destreza en su guitarra eléctrica. Es además integrante de la legen­daria banda de blues Real de Catorce, y la banda de rock Foeme, dos agrupaciones que le permiten demostrar no solamente su depurada técnica sino también sus conviccio­nes personales.

El joven talento es maestro del taller de guitarra 360° (México, EU y Canadá), fun­dador de la productora y distribuidora de proyectos musicales “Discos Kadabra”, pero sobre todo un amante de la música. Por eso fue fabuloso que por cortesía de la siempre amable Victoria Rojas, líder del Colectivo Valquiria, pudiéramos platicar en exclusiva con este artista en visita a la redacción de Grupo Editorial La Verdad.

Arturo habló acerca de lo que encontrarán los asistentes al taller que realizará hoy domingo en el Teatrito Yucatán a partir de las 17.00 horas. “Ahora quiero compartir con los guitarristas, los músicos y muchos entusiastas de la creación, algunos conceptos que he reflexionado a partir de haber fundado una disquera con unos amigos hace un año y medio, y esto es sobre todo en torno a la inercia creativa que es muy distinta a la energía creativa. Me parece que gran parte de las dificultades que tienen los proyectos creativos artísticos autónomos es que tenemos mucho entusiasmo y eso hace que la inercia creativa tome las decisiones por nosotros en lugar de la energía creativa. Esas dos palabras: inercia y energía, pertenecen al mismo campo semántico, pero la dife­rencia es que la inercia es una fuerza inconsciente, es decir hacemos discos, hacemos canciones y vamos a tocar en todas partes porque tenemos mucho entusiasmo, pero es inercia, nada más está rebotando en cualquier pared y de repente pasa el tiempo y nos sentimos contrariados porque sentimos que no está ocurriendo nada. En cambio cuando tomamos decisiones sobre nuestros proyectos con energía creativa significa imprimir esa misma fuerza pero de manera consciente, saber exactamente qué es lo que queremos decir”.

Comentó que ha reflexionado que estamos atravesando una crisis de comuni­cación, la frontera de la comunicación ya la superamos, cada día nacen nuevos mensajes, pues teneos el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, los emoti­cones, con un dedo podemos comunicarnos con alguien en Japón en un segundo, pero el problema es que ahora no sabemos que decir. “Los artistas tenemos necesariamente la necesidad de generar nuevas metáforas, de poder clarificar ese mensaje para abrirnos puer­tas a nuevas metáforas que sensibilicen a todas las personas que nos rodean y a nosotros mismos”.

Puntualizó que en el taller enseñará en general a clarificar cuatro conceptos: la inercia creativa, la energía creativa, la autoestima creativa, y esta nos va a permitir la autonomía. “Cuando hacemos esa labor de reflexión conseguimos que nuestras creaciones sean verdaderas, en ese momento adquirimos autoestima creativa, la cual es valiosa y tiene que ser dignificada”, aseguró.

Arturo presentó ayer en el Teatrito Yucatán su disco-libro ‘Fenómeno’, el cual describió como una mezcla entre un libro y un disco, incluyendo formatos literarios distintos, como crónica, poesía, narrativa, algunas de las letras de canciones que escribió, pero todo girando en torno al concepto de la música. “Para mí fue una buena oportunidad de crear una nueva metáfora de comuni­cación para compartirlo con las personas,” aseguró.

Ricardo Pat