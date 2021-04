Talina Fernández revela el “horrible” motivo por el que salió del programa “Hoy”

La conductora y periodista mexicana Talina Fernández fue parte del elenco del programa “Hoy” de Televisa entre 1998 y 2000. Sin embargo, ella decidió salirse del famoso matutino por una persona en específico, y no por tener enemistades con el resto de los conductores. Talina reveló que uno de los productores la trataba “horrible” y eso la orilló a renunciar.

Talina explicó los motivos por los que decidió dejar el famoso matutino de Televisa/Foto: Hola

Durante una charla con Ana María Alvarado durante el programa “Sale el Sol”, Fernández explicó que ella tenía una buena amistad con los conductores del programa en aquella época, como con Alfredo Adame, quien era una de las estrellas de Televisa en ese momento; pero no sucedía lo mismo con los productores.

“Me hizo la vida absolutamente miserable que tuve que dejar el programa ‘Hoy’”, relató la periodista.

Talina Fernández de 76 años describió como “horrible” los tratos de aquel productor llamado Alexis Núñez. “Me hablaba horrible, no sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a tirar malas ondas, tanto que me fui del programa. Te recuerdo con error”, comentó la conductora.

La salida de Talina Fernández de Televisa

La presentadora conocida como “La dama del buen decir” formó parte de las filas de Televisa durante más de 40 años, siendo uno de sus más importantes elementos en pantalla. Sin embargo en una entrevista del 2020 con Adela Micha en “La Saga”, Talina relató que a ella le quitaron la exclusividad y la "corrieron" desde cinco años atrás.

Lo que significa que Fernández fue dada de baja de la televisora aproximadamente en 2015. No obstante, la también reportera y productora confesó que por su larga trayectoria recibió un millón de pesos mexicanos como liquidación.

Pero la ex conductora del programa “Hoy” continúa trabajando en la televisión pero ahora en el canal Imagen TV. ¿Recuerdas cuando Talina Fernandez estaba en el famoso matutino de Televisa? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.