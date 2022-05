Talina Fernández revela cómo conoció a su nuevo novio y cómo reaccionó su familia

La conductora y periodista asegura que nuevamente está enamorada/Foto: Mamás Latinas

La conductora y periodista Talina Fernández de 77 años de edad desde hace cuatro meses tiene nuevo novio, el señor José Manuel, de 80 años, quien hace poco le obsequió un anillo de promesa, lo que provocó las reacciones entre su familia y seguidores.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Talina dió más detalles sobre su noviazgo, el cual la tiene muy feliz. La conductora de “Sale el Sol” explicó que la historia de amor entre ambos nació en un supermercado.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar ingredientes para la cena, y carrito con carrito, una amiga me dice ‘tengo un tío divino que quiere contigo’. Le respondí ¡no me digas! ¿y cómo se llama?”, y ella me dijo “José Manuel”. Y ahí le dije “pues los invito a tomar un café el lunes”, comentó la famosa.

Así reaccionó la familia de Talina Fernández a su nuevo novio

“La Dama del Buen Decir”, reveló que su familia está muy contenta con que tenga nuevo novio, e incluso su nieta, María Levy, es quien más se muestra entusiasmada, tanto que se ha convertido en su fotógrafa personal.

"María está enloquecida con José, pero enloquecida, es más, el domingo vamos a ir a comer. Lo que sucede es que, tanto mis hijos, como María, comprenden que él y yo nos cuidamos el uno al otro", expresó Talina Fernández sobre su noviazgo.

Talina Fernández incluso ya vive con su pareja

Ya que el romance va muy bien, decidió comenzar a vivir con José Manuel desde hace unas semanas. Además de que ha encontrado en su galán a un hombre respetuoso, educado y que tiene con ella detalles que ya no se logran ver hoy en día.

"Vivimos juntos jueves, viernes, sábado y domingo, con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, de que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales, igual a los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente, educado, me abre la puerta del coche, yo no lo podía creer", expresó.

Finalmente, destacó y mandó un mensaje a sus seguidores, de que nunca es tarde para encontrar el amor; "Lo único que le quiero decir a la gente es que no se rajen con el amor, a cualquier edad les puede llegar y les puede llegar más fuerte que nunca", finalizó Talina Fernández, quien se ha casado en tres ocasiones.

