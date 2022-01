Talina Fernández habla de su nuevo galán, está muy enamorada

La actriz de 77 años, Talina Fernández, dijo públicamente que se encuentra más enamorada que nunca y reveló detalles de su romántica historia con un hombre llamado José Manuel, de 80 años, con quien ha compartido varios momentos a solas.

En entrevista para “Ventaneando”, detalló que hace pijamadas con su nuevo novio donde ven televisión y se aman

“Los dos estamos tomando decisiones. Él me dijo: ‘Yo no me voy a casar”, yo le dije ‘no, yo no me voy a embarazar!", dijo.