Talina Fernández defiende a Coco Levy: Danna Ponce tiene una enfermedad mental

Desde hace unos meses Coco Levy se encuentra en el ojo del huracán de los medios de comunicación; cuando se dieron a conocer los abusos que le realizaba a algunas actrices que comenzaban su recorrido en el mundo del espectáculo, por lo que Talina Fernández su madre ha tenido que salir a hablar.

Y es que tras una primera acusación, más mujeres salieron a expresar que también habían sido acosadas por el ex directivo de Vídeocine por lo que su caso escaló a nivel nacional y se puso en la mesa de conversación.

Es por eso que, como te dijimos en La Verdad Noticias, Videocine decidió despedir a Coco Levy y actualmente el famoso productor de cine se encuentra vinculado a proceso, aunque lleva en el proceso en libertad

Talina Fernandez defiende a Coco Levy

Coco Levy y Talina Fernández

A escasos días de que su hijo fuera vinculado a proceso por los señalamientos de violencia sexual contra Danna Ponce, la famosa dio declaraciones sobre la situación, sin embargo la “Dama del buen decir” reveló una situación sobre Danna Ponce que se desconocía, pues la acusó de tener una enfermedad mental.

“La niña fue declarada en los estudios psicológicos como border (Trastorno límite de la personalidad)”, dijo la famosa.

Además también expresó que debido a esta situación su trabajo se vio comprometido en la radio por lo que terminó siendo despedida.

“¿Tú puedes creer que me quitaron el programa de radio porque dijeron los patrocinadores que cuando hablaban del caso no decían Coco Levy, sino Talina Fernández, la mamá de Coco Levy?, y me corrieron”, expresó molesta.

¿Qué es el trastorno Borderline?

El Trastorno límite de la personalidad puede hacer que una persona cambie drásticamente de humor

Según el National Institute Of Mental Health, el trastorno límite de personalidad o Borderline, es una enfermedad mental que afecta gravemente a la capacidad de una persona para controlar sus emociones.

Es por eso que el afectado puede ser muy impulsivo o afectar cómo se siente una persona sobre sí misma, además de repercutir negativamente en sus relaciones con los demás.

Los principales síntomas y señales que presenta una persona con este trastorno son los cambios fuertes en su estado de ánimo y sentirse inseguras sobre cómo se perciben a sí mismas, además de que sus sentimientos hacia los demás pueden cambiar drásticamente y pasar de una cercanía extrema a una aversión extrema.

Las personas con este trastorno tienden a irse a los extremos, como pensar que todo es bueno o que todo es malo, además de que sus intereses y valores pueden cambiar rápidamente y pueden actuar de manera impulsiva o imprudente.

