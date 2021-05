La conductora Talina Fernández causó gran revuelo en las redes sociales al hablar sobre un supuesto encuentro que tuvo con alienígenas, quienes la operaron y curaron de una fractura que ella tenía en la rodilla, esto durante una reciente entrevista que ofreció al programa ‘Sale El Sol’ que se transmite por la señal de Imagen Televisión.

Talina recordó que el contacto con los aliens se dio gracias a una amiga en una región que colinda con Toluca, pero que unos días antes del encuentro ella se lastimó la rodilla: “Llegó el día de la cita y yo con la rodilla amolada. Nos vamos, llegamos, me bajo y México se veía abajo, pudo haber sido el Ajusco”.

La mamá de Mariana Levy revela que los aliens le curaron su rodilla herida.

La conductora de ‘Sale El Sol’ reveló que ella quería presentarles a los ejecutivos de Televisa para que les mostraran sus habilidades curativas, pero ellos se negaron con el argumento de que no podían curar a todo el mundo. Posteriormente, ella le comentó que estaba mala de la rodilla, por lo que ellos se ofrecieron a curar su malestar.

“Le dice uno a otra persona: '¿Qué dices? ¿La operamos? Es por la parte de afuera'. Pensé que me iban a anestesiar, saqué un cigarro para estar alerta y empiezo a sentir la pierna helada y ellos con los ojos cerrados movían las manos. Terminaron y empezaron a eructar, me levanto el pantalón y la pierna perfecta”, declaró la mamá de la fallecida Mariana Levy.

Talina Fernández se curó misteriosamente de una fractura en la rodilla

Finalmente, “La Dama del Buen Decir”, nombre con el que se le conoce a la conductora, reveló que tras el encuentro con los alienígenas ella se lastimó la pierna, motivo por el cual fue con el doctor, quien le reveló que había sufrido una fractura en la rodilla y que “misteriosamente” había sanado.

“Pasado el tiempo voy con un doctor porque me torcí una pierna y me dice: '¿Cuándo te rompiste la rodilla?' y yo de: 'No, nunca' y me enseñó que sí había estado rota, era la que me habían operado los extraterrestres”, fueron las polémicas declaraciones de Talina Fernández, mismas que La Verdad Noticias trae para ti.

