Talina Fernández arremete contra su ex yerno Ariel López Padilla y lo llama ¡ingrato!

La polémica entre el actor y su ex suegra, ha vuelto a salir a la luz, ya que recientemente Talina Fernández ha vuelto a expresar su antipatía por Ariel López Padilla, primer esposo de Mariana Levy y padre de su nieta María, a quién no dudó en calificar como una persona ingrata.

Talina Fernández y Mariana Levy Q.E.P.D.

Talina Fernández revela detalles acerca de sus yernos

Durante la charla que sostuvo con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy, la conductora calificó de "ingrato" a su ex yerno: “Ariel es una persona ingrata, cambiante, digamos que es especial. No no lo quiero cerca de mi vida de ninguna manera”.

Mariana Levy Q.E.P.D. junto con Ariel López Padilla y su María López Levy recién nacida.

Previo a esto, Talina dejó en claro que tampoco tiene relación con José María Fernández, quien fuera su segundo yerno y quien acompañaba a su hija Mariana Levy en el momento que fue asaltada y perdió la vida al sufrir un paro cardíaco: “No me llevo, no me habla”, expresó. Sin embargo, la situación es diferente con él, porque la conductora aseguró que no se negaría a entablar comunicación si él la busca.

Ariel López Padilla / Talina Fernández / "Pirru"

Durante la misma plática, Talina narró cómo recibió la noticia de la muerte de su hija: "Me estaba maquillando para entrar al programa 'Nuestra Casa' y me habló 'Pirru', sollozaba y yo no le entendía, me decía '¡Nos asaltaron!', pero yo no entendía si Mariana me mandaba a decir o qué. Salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo 'Pirru' que estaba; entro buscándola y digo '¡Mi hija!, ¿dónde está mi hija?'. Una enfermera me dice: 'Estaba en el suelo'".

Talina Fernández con su nieta María López Levy y su difunta hija

Al respecto de la situación que ocasionó la muerte de su hija, Talina expresó: "Vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños, entonces se baja del carro, 'Pirru' venía manejando, y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice '¡Nos van a asaltar!'. Y regresa corriendo y le dice a Pirru: 'Me voy a desmayar'. Y cae muerta. Después del asalto le da el ataque al corazón (a Mariana), 'Pirru' la mete y la pone en el suelo para que la revivieran".