Take On Me rompe récord en youtube con mil millones de visualizaciones

A-ha, la banda noruega de rock, es famosa por muchas canciones, pero sin duda, la que más ha enamorado a su público es la icónica Take On Me, la cual es uno de los iconos de los 80’s, que hasta la fecha sigue siendo escuchada por el público millennial.

El video musical de la canción Take On Me fue estrenado en 1985, pero recientemente fue restaurado, lo que ha hecho que se rompa uno de los récords más importantes en la historia de Youtube, pues se ha convertido en el segundo video más visto de los años 80’s.

El video fue dirigido por Steve Barron, quien utilizó grabaciones con personas reales, y les agregó animaciones, algo similar a lo visto en Mary Poppins unos años antes.

“Rotoscopia” es la técnica que se utilizó en el video, y que tardó 16 semanas en realizarse.

“Es como más de 10 mil dibujos para las partes animadas. Cuando vieron todo junto, ¡fue como wow! Esto es mejor de lo esperado, ¡es simplemente increíble”, dijo Magne Furuholmen, el tecladista de la banda A-ha.

El fenómeno Take On Me

La canción fue número uno en 36 países, y actualmente ha entrado a un selecto grupo en el que se encuentran “November Rain”, “Smells Like Teen Spirit” y “Bohemian Rhapsody” canciones que han logrado las más de mil millones de vistas.

Esta canción ha sido mundialmente relacionada con spiderman, pues hay varios videos en el que personas disfrazadas de este personaje bailan take on me, haciendo volteretas, y enamorando a niñas y niños.

Te puede interesar: Justin Bieber rompe nuevo récord con 50 millones de suscriptores en YouTube

El video tiene exactamente 1.001.457.980 de vizualizaciones, y más de 4.3 millones de “m gusta” en youtube.

Foto: Youtube

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana