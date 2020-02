Taika Waititi podría dirigir Deadpool 3 con Ryan Reynolds

Deadpool 3 es una realidad tras la adquisición de Dinsey con Fox, llevándose a su gigante empresa cinematográfica más superhéroes de Marvel como “X-Men”, “Los 4 Fantásticos” y el famoso anti héroe interpretado por Ryan Reynolds “Deadpool”, junto con el reciente rumor de Taika Waititi como el director de la tercera película.

¿Taika Waititi será el director de Deadpool 3?

Según información de We Got This Covered, lo más nuevo para la nueva película de Deadpool es la inclusión de Taika Waititi como el director de la cinta, que su trabajo con Disney y Marvel Studios en el UCM es crucial para la esperada fase 4 de sus películas, siendo una opción para desarrollar el humor del anti héroe conocido como “Wade Wilson”.

El público de Deadpool ha sido claro respecto a su cariño con Ryan Reynolds en el traje de este personaje de Marvel, así que presentar a un nuevo actor para interpretarlo no es una opción sensata, al igual que romper la cuarta pared del cine siendo un personaje cínico, hilarante y sin miedo para hablar con el público.

El medio WGTC confirmó que los mismos guionistas de las primeras dos películas de Deadpool y Ryan reynolds están listos para comenzar a trabajar, pero el puesto del director sigue esperando a su afortunado, siendo Taika Waititi una de las opciones favoritas entre la comunidad de fans.

Te puede interesar: Ryan Reynolds confirma que Marvel lanzará Deadpool 3

Aún quedan muchos tiempo de espera para saber las novedades de Deadpool 3, siendo estas noticias lo más reciente sobre el avance de su producción, tomando en cuenta que We got This Covered es de los medios que más información ha acertado con sus predicciones.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana