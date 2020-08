Taeyong de SuperM presume su nuevo estilo como el personaje de ANIME, Todoroki/Foto: Amino Apps y Twitter

El supergrupo de K-pop SuperM se está preparando para lanzar su primer sencillo de 2020, "100", el 14 de agosto, por lo que ha habido mucho entusiasmo en las redes sociales. El sitio web oficial incluso tiene una cuenta regresiva en ejecución, y la cuenta de Twitter compartió una foto de Taeyong que lo tiene luciendo una apariencia muy inspirada en Shoto Todoroki de My Hero Academia.

Siente la brisa helada a continuación y busca"100" seguido de una segunda pista promocional, "Tiger Inside", el 1 de septiembre, antes del álbum debut de SuperM, Super One, el 25 de septiembre.

Lo mejor que verás hoy, Taeyong Todoroki �� pic.twitter.com/xILL8mNcea — ������ ♡ (@_dandelioon) August 9, 2020

El comeback de SuperM

SuperM sorprendió a muchos en la industria de la música estadounidense el año pasado cuando debutaron juntos su primera colección, un EP homónimo, en el No. 1 en el Billboard 200. Al hacerlo, se convirtieron en el segundo acto musical de Corea del Sur en gobernar el La lista de álbumes más importante del mercado musical más grande del mundo, siguiendo a BTS.

Ahora, menos de un año desde que dominaron el ranking e hicieron historia con su primer lanzamiento, el supergrupo de K-pop busca repetir su éxito no con otro EP, sino con su primer larga duración.

Más allá de estos títulos y fechas, el equipo de la banda no compartió mucha información, y es posible que los fanáticos tengan que esperar hasta que llegue la música para saber quién estuvo involucrado y en qué dirección ha decidido ir el septeto para su segundo capítulo.

Los "Vengadores del K-Pop" hace unas horas decidieron mostrar su nueva imagen para su esperado comeback a la música. Aunque el estilo de Taeyong llamó la atención, el look del resto de los idols ha dejado demasiado impresionados a los fanáticos/Foto: KetizenStar

SuperM se creó en 2019 e incluye a varios músicos que ya han pasado años en la industria del K-pop en otros grupos. Los siete miembros estaban previamente en exitosos conjuntos vocales como Shinee, Exo, NCT 127 y WayV, pero encontraron un seguimiento aún mayor en los Estados Unidos una vez que se unieron para formar un nuevo acto.

Algunos fans se han preguntado por qué Taeyong decidió usar de nuevo el look de Todoroki, ¿Será que el comeback esté relacionado con el anime de My Hero Academia? o ¿Será sólo porque le gusta ese look al idol?