Taemin muestra que es el REY del K-Pop con su NUEVO video musical “Criminal”

Taemin está de regreso y mejor que nunca. Mientras se prepara para un regreso con el grupo de K-pop SuperM, Taemin también está lanzando música como solista.

El 7 de septiembre, el cantante lanzó un video musical para su nuevo sencillo "Criminal" junto con su álbum Never Gonna Dance Again: Act 1.

El lanzamiento del álbum de Taemin se divide

El 4 de agosto, el cantante coreano lanzó su sencillo promocional "2 KIDS" junto con un video musical que lo acompaña. El sencillo sirvió como prólogo del álbum de Taemin Never Gonna Dance Again. Tras el prólogo de "2 KIDS", el álbum se divide en dos partes que se lanzaron separadas.

Taemin ha sorprendido al mundo del K-Pop con su nuevo video

Never Gonna Dance Again: Act 1 se lanzó el 7 de septiembre. La primera parte del álbum incluye nueve canciones: "Criminal", "Black Rose (con Kid milli)", "Strangers", "Waiting For", "Famous (Versión coreana) ”,“ Clockwork ”, "Just Me and You,” “Nemo,” and “2 KIDS”.

"Criminal" es una de las mejores canciones de Taemin

Taemin es una de las estrellas más importantes del K-pop. Debutó en el grupo Shinee en 2008 cuando solo tenía 14 años. Desde su debut, Taemin ha realizado trabajos como solista con gran regularidad, ha promocionado con Shinee y se ha unido al grupo SuperM de SM Entertainment.

A lo largo de los años, Taemin ha desarrollado y evolucionado su arte. Al hacerlo, los fanáticos saben simultáneamente qué esperar del cantante y, al mismo tiempo, se sorprenden de lo que Taemin es capaz de lograr con cada regreso. Cada álbum es un punto de inflexión que aporta algo nuevo.

Taemin lanzó un video musical de "Criminal" junto con la primera parte de su nuevo álbum, y esto es fácilmente una de las mejores cosas que ha hecho. El video musical tiene una estética oscura y cautivadora, y su armonización en el último coro acentúa la alusión de la canción al síndrome de Estocolmo.

"Tan elegante, un criminal que me lastima. Está bien, me tranquilizas solo para torturarme de nuevo. Ooh, estoy con una correa que te llamo. Es tan doloroso como no puedo respirar pero también es magnífico", canta en el coro.

A los fans les encanta el video musical

En Twitter, "Taemin" comenzó a ser tendencia después del lanzamiento del video musical. A los fanáticos les encanta todo sobre el video musical "Criminal", desde la estética hasta los movimientos de baile de Taemin.

"Presiona tu número arrastrándote, muévete, camina y quieres trotar para que el criminal pueda ejecutar el as de kpop", escribió un usuario de Reddit.

Un usuario de Reddit escribió: “2 Kids fue un buen momento, pero este es el temperamental y dramático Taemin que es absolutamente único en la industria. Realmente no podría haber pedido más, hombre. Es puro, destilado, Taemin, me encanta. Ya puedo decir que esta canción tiene mucho poder de permanencia, la estaré escuchando durante años ".

“¿Realmente no es lo que esperaba? Leí lo que dijo Taemin sobre el tema de la canción, pero la vulnerabilidad antes del último estribillo, lo pequeña que sonaba su voz, ¡el estribillo hipnótico! Me tomo por sorpresa. Incluso el video se sintió claustrofóbico, sofocante. Luego, la rendición catártica en la última parte de la canción, me dolía el corazón. Es por eso que Taemin es un verdadero artista ", publicó otro usuario de Reddit.