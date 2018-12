Tachan de ‘ridícula’ a Galilea Montijo por su participación durante la sesión de Hipnosis en ‘Hoy’

Galilea Montijo, es una de las conductoras favoritas del programa ‘Hoy’ de Televisa, pues con sus simpatía ha enamorado al público mexicano, sin embargo, en esta ocasión la presentadora recibió un sinfín de críticas por su participación durante una sesión de hipnosis en el matutino.

Este viernes el mentalista mexicano Jorge Astyaro se presentó en el programa de Televisa, donde realizó una prueba a los conductores Paul Stanley y Galilea Montijo, quien desde que inició el segmento mencionó que cree firmemente en el poder de sugestión.

Fue durante la primera dinámica, que el mentalista les pidió a los conductores que siguieran sus instrucciones al pie de la letra, por lo que ordenó que colocaran sus brazos al frente para que cuando él contara tres juntaran las manos.

Sin embargo, el experto se saltó el paso y junto las manos, consiguiendo que los dos conductores lo siguieran; al mencionarles su error, Galilea Montijo un golpe a Paul y lo culpó por su equivocación.

La sensual conductora no pudo realizar el ejercicio, por lo que su reacción al darse cuenta de sus nula concentración fue muy particular, sin embargo, Galilea Montijo reconoció que en realidad no estaba pensando en otras cosas, por lo que desató el furor por parte de los internautas, quienes llamaron ‘ridícula’, ya que su participación dejó mucho que desear.

Fueros sus seguidores, los que señalaron la falta de profesionalismo de la conductora de ‘Hoy’, por lo que aseguraron que Galilea Montijo se mostró grosera con el invitado.