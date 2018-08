Tachan de “mentirosa” a Verónica Castro por revelar impactante declaración de Hugo López en Ventaneando

Por primera vez, el pasado viernes, Verónica Castro asistió al programa de 'Ventaneando', quien con mucho gusto y entusiasmo respondió a todo lo que le cuestionaron sin temor.

Pero lo que más llamó la atención durante su estancia en el foro fue la impactante declaración que hizo sobre el exmánager y productor argentino Hugo López, pues lo señaló de ratero y mala persona.

“La cosa que están diciendo de este tipo tan horroroso, el mánager, Hugo López. Cuando me fui a trabajar a Argentina me dejó trabajando gratis y yo muerta de hambre (...) Sí, señor. Me dejó, se regresó con el dinero, me robó, me dejó allá y además me enganchó en teatro y un montón de cosas, si yo les contara”, fueron las claras palabras de 'La Vero' durante la transmisión.

Échale un vistazo a la declaración de Verónica Castro:

Luego de la polémica revalación, Lucía Miranda, viuda de López, no se quedó callada y le mando un fuerte y contundente mensaje a Castro a quien tacho de mentirosa.

Además comentó que se le hace una falta de respeto que Verónica Castro después de 30 años decidiera exponer al fallecido mánager, precisamente ahora que él ya no puede defenderse.

Así mismo recalcó que los ataques contra Hugo López son una agresión hacia su familia y, por ello, actuará en contra de la primera actriz.

“Es muy feo que una persona que no se puede defender que ya falleció, no me parece justo. Hugo López fue una gran persona hay mucha gente que lo conoce y puede dar fe de lo que es Hugo”, dijo la exmodelo a un conocido programa argentino.

Mira el video completo de la revelación de Lucía Miranda.