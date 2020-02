Tachan de MACHISTA a Jim Carrey por comentario a Margot Robbie “Harley Quinn”

Jim Carrey estuvo presente en el show de Graham Norton junto con la actriz Margot Robbie, quienes están promocionando sus nuevas películas, siendo “Sonic la película” y “Birds of Prey”. Pero un comentario de Carrey comparando el éxito de Margot en el cine con su apariencia enloqueció en las redes sociales, pues había sido un comentario machista que no todos tomaron con “humor”.

Al parecer Jim carrey no está tomando en serio el talento de Margot Robbie, pues la famosa no solo se ha destacado como actriz de cine, sino también como productora siendo lo más reciente de su trabajo una película sobre la patinadora de hielo olímpica Tonya Harding, por lo que un comentario “machista” sobre el éxito de la australiana gracias a su físico es algo cuestionable.

El momento fue incómodo para los actores, pues Jim Carrey utilizó una “indirecta” para dirigirse a Margot Robbie, quien al parecer lo tomó con humor pero sus millones de fanáticos no reaccionaron de la misma manera, ya que se estaría fomentando este tipo de comentarios contra las mujeres.

El comentario machista de Jim Carrey para Margot Robbie

“Realmente eres algo, Margot Robbie. Es increíble que hayas llegado tan lejos como lo has hecho con tus obvias desventajas físicas. Eso es puro talento allí. Eso es una anulación del talento allí”

Según MSN, los fanáticos reaccionaron ante el comentario y les pareció irónica la forma d hablar de Jim Carrey, pues aseguraron que el famoso humorista no habría dicho lo mismo contra un hombre, al igual que haber mostrado su lado machista con el público y hasta los “celos” que parece sentirle a la actriz que interpreta a Harley Quinn en Birds of Prey.

Fuertes son los comentarios que se leen en redes sociales sobre el comentario de Jim Carrey hacia Margot Robbie, quien al parecer no está actualizado con la forma en que se mueven las cosas hoy en día, ya que no solo por su físico es que la famosa ya está nominada a un Premio Oscar, al igual que haber impresionado a Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood.

Aquí te dejamos los comentarios de fanáticos:

“¿Jim Carrey acaba de decirle a Margot Robbie que está donde está debido a su aspecto? No soporto al hombre”

“¿Alguien más pensó que Jim Carrey comentaba que Margot Robbie en The Graham Norton Show no estaba bien? Ella es una actriz increíble y ahora una exitosa productora, si hubiera sido un actor masculino en su asiento, dudo que Jim Carrey hubiera comentado sus 'desventajas físicas obvias'”

“¿Jim Carrey insinuó seriamente que Margot Robbie solo llegó a donde está debido a su aspecto? ¡Es solo una maldita nominada al Oscar! ¡Pensé que habíamos pasado a esta gente”

