Tachan a Yuya de BORRACHA; la youtuber dio explicaciones

Yuya es una de las influencers más populares de México, la joven que comenzó en el mundo de YouTube haciendo tutoriales de belleza, hoy en día es toda una gran empresaria, con varias firmas de productos de cosméticos y cuidados personales.

Pero Yuya sigue manteniéndose firme en redes sociales, donde comparte muchos momentos a sus seguidores, su vida diaria, consejos, y hasta videos cuando se va de fiesta,

Tal es el caso del pasado 5 de julio, que Yuya tuvo una reunión familiar, y aprovechó para mostrar un poco de la fiesta, entre ellos un momento donde aparece con una copa de vino en las manos, cantando un blues.

Posteriormente mostró una pequeña historia bailando con sus acompañantes, muy al estilo cachondeo.

Tras recibir cientos de mensajes de sus seguidores preguntándole sobre que se había tomado, o sobre si se había pasado de copas, la influencer dio explicaciones sobre lo que había pasado la noche anterior.

“La gente piensa que me he echado drinks, pero la verdad es que no, o sea ese es mi estado natural” relató con respecto a lo que había ocurrido.

Aunque confesó si tomar un par de copas de vino, la Youtuber dijo que sabe tomar con medida, pero que simplemente el ser bonachona y disfrutar de una fiesta sin necesidad de haberse puesto borracha es su estado natural.

Aunque confesó que, como todos, algunas veces si se deja llevar por el alcohol, pero siempre con mucha responsabilidad.

“Hay veces que no tomo ni una, y claro que hay otras que, pues me dejo, y me parece gracioso porque ustedes me mandan mensajes en automático” concluyó la influencer.