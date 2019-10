Tachan a Nick Jonas de M@món por grosería a su fan

Nick Jonas se ha caracterizado por ser uno de los Jonas Brothers más apáticos, pues es bien sabido que recientemente se le han subido los humos a la cabeza, pues tras el regreso de los Jonas Brothers el cantante ha asegurado que gracias a él sobrevive la banda.

Nick Jonas no es el más agradable de los Jonas Brothers, sin embargo, es uno de los más queridos por las fans, quienes le tiene cariño pues todavía recuerdan a aquel joven de cabello chino largo que nos enamoraba con sus románticos gestos a su joven novia Miley Cyrus. Sin embargo, ahora lo vemos con los años encima, una panza chelera y de la mano de su esposa Priyanka Chopra

Nick Jonas se ha convertido en la crítica de sus fans nuevamente, pues a través de Facebook se ha dado a conocer que, en un meet and greet de sus conciertos, una fan, que pagó para tomarse una foto con él, le pidió que hagan un corazón con las manos, sin embargo, él no accedió, protagonizando una de las fotos más tristes de los meet and greet.

Tachan a Nick Jonas de M@amon por grosería a su fan

La foto se ha llenado de comentarios negativos al cantante, pues sus fans aseguran que se pasa de mala onda, y que nada le costaba hacer el gesto a esa Jonatica.

“La neta que mamón, Nick siempre ha sido mi Jonas favorito, pero neta a veces creo que se le olvida que están donde están gracias a nosotros, los fans.”, le comentaron algunas fanáticas.

Te puede interesar: Nick Jonas reemplazará a Adam Levine y se une al elenco de The Voice USA

Faltan pocos días para que los Jonas Brothers lleguen a México, pues será el próximo 28 de octubre cuando den su primer concierto en monterrey, sin embargo, las fanáticas esperan que los Jonas Brothers, y en especial Nick Jonas se porten más amables con sus fans mexicanas, que con la pobre chica que se quedó con ganas de un corazón con Nick Jonas.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos