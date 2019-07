Tachan a Justin Bieber de HIPÓCRITA tras "disculparse" con Taylor Swift

Después de que Taylor Swift perdiera los derechos de su Música tras caer en manos de un ex acosador de la cantante, Justin Bieber amigo del nuevo dueño, se disculpó con Taylor por haber sido cómplice de los malos tratos.

El hashtag #WeStandWithTaylor se ha convertido en Tendencia Mundial, luego de que los masters de las canciones de Taylor Swift pasarán a ser legalmente de Scooter Braun, un sujeto que le hacía Bullying a Taylor Swift.

Scooter Braun es gran amigo de Justin Bieber y Kanye West y juntos aprovechaban el tiempo para difamar a Taylor Swift, y agredir verbalmente hablando.

Tras toda la polémica que rodea a la intérprete de You Belong With Me, Justin Bieber publicó un mensaje en su Instagram donde se “disculpa” con Taylor Swift por haber sido cruel con ella, sin embargo, los internautas han tachado de hipócrita a Justin Bieber.

Y es que, en el mensaje, Justin Bieber llega a culpar a la propia Taylor Swift de merecerse todo lo que le hacían, y la recrimina por haberse manifestado en contra de la compra de su música.

��| Taylor acaba de publicar en Tumblr una respuesta a la venta de los albumes de Taylor que realizo Scott Borchetta a Scooter Braun

"Con suerte, los jóvenes artistas o niños con sueños musicales leerán esto y aprenderán cómo protegerse mejor en una negociación"

Ya lo traducimos pic.twitter.com/AcDZRblsOz — Taylor Argentina (@TayUpdatesARG) 30 de junio de 2019

“¿Qué intentabas lograr al publicar ese post? Me parece que fue para obtener simpatía. También sabías que al publicar tus fanáticos irían y harían bully scooter”, dijo Bieber tratando de defender a su amigo

Lo que más molestó a los tuiteros fue que Justin Bieber estuviera hablando Taylor Swift, quien es gran amiga de su ex novia Selena Gómez.

En el mensaje publicado por el intérprete de Love Yourself, comentó su esposa Haley Bieber, quien reconoció a Justin como un “Caballero” por disculparse, sin embargo, los fans arremetieron contra la esposa de Justin Bieber al decirle que los dos son igual de hipócritas.

Sin duda, Justin Bieber se ha ganado momentáneamente el odio de los internautas, tras haber sido cómplice de las burlas contra Taylor Swift, y por ser amigo de quien ahora es dueño de toda la discografía de la cantante.

No cabe duda que la situación de Taylor Swift es complicada, pero al menos se ha dado cuenta que tiene todo el apoyo de la comunidad Twittera, quienes la están defendiendo a capa y espada de todos los comentarios negativos.

Justin Bieber disculpándose después de 3 años y de haber sido bombardeado por odio, y de paso, transformando su disculpa en un mensaje para echarle en cara a Taylor que se está haciendo "la víctima"



*Fingiendo estar en shock*#WeStandWithTaylor pic.twitter.com/ib2mAD6xeW — ςค๓єlเค ���� PERSONA (@_bangtanhome) 30 de junio de 2019