Tachan a Danna de MasterChef Junior por arremeter contra las participantes

Danna se convirtió en la cuarta participante eliminada de MasterChef Junior, sin embargo, su salida generó controversia en redes sociales debido a que durante el programa la ex participante arremetió en contra de Sara y Naty con quienes hizo equipo para la preparación de un platillo de los años 50.

Durante la emisión del viernes 18 de marzo, la originaria de Puebla preparó junto a las concursantes de 9 y 11 años de edad una hamburguesa y una malteada, sin embargo, la capitana de 13 años de edad, olvidó la carne.

Ante la situación, la participante no pudo contener las lágrimas y la frustración frente a los jueces quienes fueron testigos del platillo como parte del reto de eliminación en la nueva temporada de MasterChef Junior.

¿Qué pasó con Danna?

Durante el último episodio en donde la menor hizo equipo con Sara y Naty, Danna no logró comunicarse adecuadamente con sus compañeras de equipo, por lo que terminaron presentando un platillo muy sencillo.

Luego, ante los jueces, la concursante declaró entre lágrimas: "siento que literalmente mi problema fue trabajar con niñas más chiquitas que yo".

En respuesta, el chef Joserra le explicó que esto no era una justificación. Además, la nacida en Puebla reiteró ante la Chef Betty que no podía acoplarse a niñas menores que ella, por lo que éste le respondió: "no has entendido lo que es tener un equipo (...) pero hoy definitivo, te dieron más una lección ellas, que tú a ellas".

Al final del programa, Danna salió eliminada, sin embargo, usuarios de redes sociales se pronunciaron ante lo ocurrido incluso tacharon a infanta como “arrogante” por no poder hacer equipo con las participantes.

¿Cuándo se estrena MasterChef Junior México?

La nueva temporada del reality show de TV Azteca llegó a las pantallas el 25 de febrero bajo la conducción de Tatiana. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, los episodios son emitidos cada viernes por Azteca Uno. ¿Consideras que Danna debía ser eliminada? Déjanos tus comentarios.

