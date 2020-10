Tachan a Daniel Bisogno de MACHISTA por atacar a Chiquis Rivera

Daniel Bisogno volvió a causar polémica durante una reciente transmisión del programa ‘Ventaneando’ debido a que volvió a criticar e insultar a Chiquis Rivera por su figura durante una nota que daba a conocer el supuesto romance que sostiene con el empresario Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo.

Hace unas semanas La Verdad Noticias te dio a conocer que Daniel Bisogno se burló de Chiquis Rivera por su peso, esto luego de que se transmitiera en ‘Ventaneando’ un mensaje de la cantante para con sus fans, en donde se le ve llorar de la emoción al enterarse de que fue nominada por primera vez a los Latin Grammy.

“No puede respirar, no puede respirar la gorda”, fue el ataque de Daniel Bisogno a Chiquis Rivera en ‘Ventaneando’

Chiquis Rivera vuelve a ser atacada por Daniel Bisogno en 'Ventaneando'.

"Nadie contrata a una gorda", Daniel Bisogno

Sin embargo y a pesar de haber recibido múltiples críticas por su comentario, Daniel Bisogno volvió a ofender a la cantante y ante las cámaras expresó que no entendía como Mr. Tempo había hecho negocios con ella si está “obesa”.

“Quién contrata a una gorda para anunciar un restaurante. Hay que reconocer el término gordo, no tiene nada de malo”, expresó el polémico conductor.

Daniel Bisogno causa la ira de las redes sociales con su comentario despectivo hacia Chiquis Rivera.

Tras este incómodo momento ocurrido en plena transmisión, sus compañeros trataron de matizar su comentario, pues ellos expresaron que Chiquis Rivera es una mujer “llenita” o “curvy”, pero no “obesa”; a lo que Daniel Bisogno, firme en su postura, dijo: “Se acabaron las marranas paradas, ahora resulta. No me refiero a ella sino en general al obeso”.

Como era de esperarse, las declaraciones de Daniel Bisogno causaron el enojo del público televidente, quienes a través de las redes sociales tacharon al conductor de ser una persona machista y de ser violento con las mujeres en televisión nacional.

“Según 0 al bullying y Daniel hablando así de una persona solo por ser de un físico que a él no le agrada. Falta de respeto”; “Que mal se ve Daniel criticando a la Chiquis”; “Me parece que Daniel Bisoño, fomenta la discriminación y la violencia contra las mujeres” y "Es un machista ese Daniel" son solo algunos de las críticas que se leen en redes sociales.

Fotografías: Instagram