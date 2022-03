Tábata Jalil sufre acoso; le roban un beso en televisión nacional

La conductora vivió un incómodo momento tras finalizar su participación en Los Reyes del Playback.

Tábata Jalil sorprendió a más de uno con su reciente presentación en Los Reyes del Playback, la nueva competencia de Venga La Alegría. Sin embargo, ella no se esperaba que sufriría acoso frente a las cámaras de televisión debido a una fuerte petición de Curvy Zelma.

El percance ocurrió después de que la conductora realizara una divertida interpretación del tema ‘Metrosexual’ de la cantante Amandititita, misma que contó con la participación del comediante Fer Italia, quien fue su artista invitado. Una vez concluida su participación, ella se presentó a los jueces para recibir su calificación, la cual no fue muy favorable.

Debido a esta situación, la conductora Curvy Zelma les propuso un reto a ambos para recibir un punto extra, el cual consistía en darse un pequeño beso frente a las cámaras. Visiblemente incómoda, ella accedió pero no se esperaba que su invitado aprovechara el momento y terminó robándole un prolongado beso en la boca.

Revive el incómodo momento para la conductora a partir del minuto 8:17.

Lanzan duras críticas a Curvy Zelma

El incidente de la conductora con Fer Italia fue duramente criticado en redes sociales.

Los cibernautas no dejaron pasar por alto esta situación y no dudaron en lanzar duras críticas contra Curvy Zelmy, esto debido a que ella propició que ocurriera dicho percance. También se le fueron encima al comediante, a quien señalaron de aplicar fuerza al momento de sujetarla por la cabeza con tal de que no pudiera esquivar el beso.

“Que horror, condiciona a una mujer a besar una persona que quizás ni le interese por unas coronas”, “Muy mala onda obligar a Tábata, de muy mal gusto”, “Que triste que se siga viendo en tv abierta y con normalidad la presión a otra mujer” y “Ella no esta cómoda con la situación, claramente se ve” son algunas críticas que recibió el programa Venga La Alegría.

¿Qué pasa con el matrimonio de Tábata Jalil?

La conductora sostiene actualmente un romance con un empresario extranjero, del cual se sabe muy poco al respecto.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Tábata Jalil estuvo casada durante cinco años pero se divorció debido a que su relación no funcionó. Hoy en día mantiene un romance con un extranjero, esto debido a que en una entrevista para Venga La Alegría aseguró que nunca pudo hacer “click” con ningún mexicano.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales