Tábata Jalil se pone CACHONDA y enseña las piernas en diminuta falda roja.

Tábata Jalil es una reconocida reportera y también conductora de televisión que actualmente forma parte del programa matutino “Venga La Alegría” de TV Azteca, en donde ha sabido ganarse el cariño del público mexicano gracias a su carisma y buen humor.

Muy pocos lo saben pero Tábata Jalil comenzó su carrera artística cuando trabajaba como reportera para el exitoso programa “A Quien Corresponda” de Jorge Garralda y donde destacó su profesionalismo, entrega y seriedad al momento de aparecer frente a las cámaras.

Pero los ejecutivos de la televisora del Ajusco detectaron que la belleza de Tábata Jalil tenía potencial para lucir en otros programas y fue así que en el año 2006 fue invitada a formar parte de un nuevo proyecto en donde formaría parte de los conductores; este programa sería “Venga La Alegría” y el cual lleva ya 12 años al aire.

TÁBATA JALIL SEDUCE A SUS FANS MOSTRANDO SUS SEXIS PIERNAS

Tábata Jalil quiere recordarle a sus más de 2.2 millones de seguidores en Instagram que ella también puede despertar las más bajas pasiones de los caballeros y por esa razón gusta publicar de vez en cuando ardiente contenido capaz de subir la temperatura al tope.

Como en esta ocasión que la sexy conductora ha querido consentir a todos sus fanáticos con una nueva fotografía donde permite que la diminuta falda roja que lleva puesto deje al descubierto sus torneadas piernas para que los caballeros se den un pequeño taco de ojo.

La publicación de Tábata Jalil ha logrado conseguir más de 82,960 mil likes en menos de 24 horas y los fanáticos de esta guapa conductora no han perdido la oportunidad para dejarle algunos comentarios como: “Así no cabe duda lo hermosa que es la Navidad”, “Que sexis piernas tienes”, “Yo te pedí a Santa Claus y no me llegaste”, entre muchos otros más.

