Tábata Jalil 'se despide' de Venga la Alegría y rompe en llanto

Los fieles fans de Venga la Alegría quedaron sorprendidos luego de la “salida” de Tábata Jalil del programa, pues la guapa presentadora fue eliminada de uno de los proyectos más importantes que se llevan a cabo dentro del mismo matutino, y ella se despidió entre lágrimas dejando conmocionados a sus compañeros.

Desde hace algunas semanas, el matutino de TV Azteca dio un gran duro a la competencia directa con el lanzamiento del reality show, mismo que es protagonizado por los mismos conductores.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cómo lucía Tábata de joven hace 20 años y a decir de muchos fans, sigue igualita, pues es una de las más guapas del matutino.

Tábata Jalil dice adiós

La presentadora fue eliminada de la competencia

Durante su última aparición en ‘Los Reyes del Playback’, la conductora subió al escenario para actuar la canción “No huyas de mi”, pero la presentación no resultó lo que todos esperaban, por ello resultó ser la eliminada.

Pese a que ella mismo dejó todo, los jueces afirmaron que no había sido su mejor presentación, por lo que decidieron dejar todo en manos del público para saber si continuaría o no en la competencia, pero se decidió que no.

Pese a que Tábata se puso muy rockera con el tema ‘No huyas de mi’, pero ni así logró convencer a todo el público y tuvo que irse de la competencia.

¿Por qué ya no sale Tábata Jalil?

Se ha ausentado de la pantalla chica

Más que ser presentadora, es una famosa reportera que enriquece de contenido a Venga la Alegría, por ello no se le ve tanto en pantalla, y es que mucha gente ha pensado que ya fue despedida del programa, aunque no haya sido así.

Lamentablemente no todo en su trabajo ha sido rosa, recientemente dimos a conocer en dimos a conocer que Tábata Jalil sufrió acoso, le robaron un beso en plena transmisión de televisión nacional.

