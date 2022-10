Tábata Jalil presume sus encantos en nuevo y coqueto video para Instagram

No se puede negar que el nuevo video de la conductora causó furor entre los caballeros.

Tábata Jalil inició la mañana consintiendo a los caballeros con un nuevo video que compartió en su perfil oficial de Instagram, en el cual presume sus encantos de manera coqueta a través de un sexy outfit desde las instalaciones de la televisora del Ajusco.

En el clip podemos observar a la presentadora estrella de TV Azteca modelando una blusa crop top sin mangas azul que combinó a la perfección con unos entallados leggins del mismo color y unos tacones blancos, los cuales estilizaban en gran medida su figura.

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido para sus más de 3.3 millones de seguidores en Instagram, quienes le dedicaron cientos de piropos. Asimismo, esta publicación logró que su nombre figurara entre las noticias de la farándula mexicana.

Tábata Jalil le dice NO a OnlyFans

La presentadora de televisión decepciona a los caballeros al asegurar que no está dispuesta a vender contenido en OnlyFans.

Pese a que suele presumir el cuerpazo que posee a sus 43 años de edad en diminutos y entallados atuendos, la integrante de Venga La Alegría reveló en entrevista para el programa Pinky Promise de YouTube que no abrirá un perfil en OnlyFans por considerarlo vulgar y denigrante, además de que le teme a las filtraciones.

“Es muy denigrante. Siento que uno puede ser sensual, puede ser bonito, no tienes que enseñar tu cuerpo como Dios te trajo al mundo, puedes dejar un poquito más a la imaginación, no tienes que ser tan soez y tan vulgar… Siento que un OnlyFans no es para mí”, fue la contundente respuesta de Tábata Jalil.

¿Qué carrera estudio Tábata Jalil?

Además de su carisma y belleza, la integrante de VLA destaca por ser una mujer muy inteligente.

Tábata Jalil estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la presentadora de TV Azteca inició su carrera artística en 1998 como reportera de ‘A Quien Corresponda’ y hoy es una de las consentidas de ‘Venga La Alegría’.

