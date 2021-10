Tábata Jalil posa muy cariñosa con misterioso galán ¿Hay romance?

Tábata Jalil se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por presumir el espectacular cuerpazo que posee a sus 42 años de edad a través de una sexy fotografía, sino por mostrarse muy cariñosa al lado de un misterioso galán, lo cual despertó rumores de un romance entre sus seguidores de Instagram.

En las imágenes podemos ver a la conductora de Venga La Alegría modelar ante la cámara un entallado vestido que resalta sus curvas de impacto. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que en la fotografía también aparece un apuesto caballero, quien al parecer no pudo evitar caer rendido ante su belleza, pues no dejaba de mirarla.

La estrella de TV Azteca posó al lado de Chucho Urena, uno de sus más grandes amigos.

Pese a que todo parece indicar que se trata de un nuevo romance, debes de saber que el hombre que aparece a su lado es el bailarín y coreógrafo Chucho Urena, quien es un gran amigo de ella y esto lo podemos comprobar mirando las otras fotografías que compartió en su perfil de Instagram, en las cuales se dejan ver jugando y riendo a carcajadas.

Fans sienten celos de Chucho Urena

Los fanáticos de la conductora bromearon al decir que sentían celos de su amigo.

La imagen no pasó desapercibida para sus fans, quienes a modo de broma aseguraron estar celosos, pues es bien sabido que la conductora estrella de TV Azteca, quien hace unas semanas fue humillada por el elenco de Venga la Alegría, goza de gran popularidad entre los caballeros, quienes la consideran una de las mujeres más guapas de la televisión.

“¡Hey, que onda con ese compa! Solo yo te puedo cargar así”, “Uuu, me rompiste el corazón así que te dejare de seguir”, “Soy celoso, eh”, “Envidio a este cuate, no sabes cuanto”, “DIle a ese compita que vaya midiendo distancia chaparrita” y “Que alguien le diga a ese wey que haga cola” son algunos divertidos comentarios que le escribieron en Instagram.

¿Qué pasó con el matrimonio de Tábata Jalil?

Tal vez no lo sepas pero Tábata Jalil estuvo casada alguna vez. Tal y como te informó La Verdad Noticias, la conductora reveló en el programa Venga La Alegría que vivió en matrimonio durante cinco años, pero que al final no funcionó. Ahora, ella tiene un romance con un extranjero, ya que asegura que no pudo hacer química con un mexicano.

Fotografías: Redes Sociales