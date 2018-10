Tabata Jalil no soporta a Vanessa claudio (VIDEO)

Tabata Jalil estuvo enredada en la polémica hace unos días cuando se filtró una supuesta imagen suya haciéndole una felación a un misterioso hombre, lo que conmocionó a las redes.

Tabata nuevamente da de que hablar

Ahora la actriz explotó en contra de Vanessa Claudio y dejó muy claro que no la soporta.

Tábata Jalil hizo evidente que cuando alguien no le cae bien, no le cae bien, pues durante una transmisión del programa “Venga la Alegría”, durante uno de los juegos del show llamado “Adivina la Palabra” Tábata Jalil se desesperó por el ruido de todos sus compañeros hablando al mismo tiempo pero cuando Vanessa Claudio bromeaba de manera muy ruidosa con el chef Mariano y Tania Rincón, no pudo aguantarse más.

Tabata Jalil volteó a ver a Vanessa Claudio con una cara con gestos de evidente enojo, lo que sorprendió a los televidentes pues era más que obvio que la actriz estaba harta de su compañera, momentos después Tabata olvidó el estresante momento y volvió a sonreír para las cámaras.

Vanessa Claudio entendió claramente el mensaje pues respondió con una mirada totalmente seria y luego bajo la cabeza durante unos momentos como seña de sumisión.

Aquí te dejamos el vídeo: