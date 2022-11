Tábata Jalil luce más hermosa que nunca en nuevas fotos para Instagram

Las nuevas fotos de la presentadora han dejado sin aliento a los caballeros.

Tábata Jalil cautivó a los caballeros que la siguen en Instagram gracias a una nueva fotografía que compartió en su perfil oficial, en la cual presume un coqueto atuendo que sin duda la posiciona como una de las mujeres más hermosa dentro de TV Azteca.

En la imagen podemos ver a la estrella de VLA posar sentada a las afueras de las instalaciones de la televisora del Ajusco mientras modela un coqueto atuendo conformado por una blusa blanca con rayas negras, una boina roja, una diminuta falda negra con tirantes, unos zapatos de tacón en color claro y unos accesorios discretos.

El look de la presentadora dejó enamorado a más de un caballero.

“Que tal si beso tu corazón y no paro”, fue la breve frase que acompañó esta fotografía compartida en Instagram, misma que ha desatado una ola de piropos por parte de los fanáticos y que sin duda ha reiterado a la conductora como la reina de las minifaldas.

Tábata Jalil le dice no a OnlyFans

Pese a que acostumbra modelar diminutos bikinis, ella ha dicho que nunca debutará en OnlyFans.

Pese a que la carismática integrante de Venga La Alegría ha demostrado que adora presumir el cuerpazo que posee a sus 43 años de edad frente a la cámara, ella ha dejado en claro que nunca abrirá un perfil en OnlyFans, lo cual decepciona a más de un caballero.

“Es muy denigrante. Siento que uno puede ser sensual, puede ser bonito, no tienes que enseñar tu cuerpo como Dios te trajo al mundo, puedes dejar un poquito más a la imaginación, no tienes que ser tan soez y tan vulgar… Siento que un OnlyFans no es para mí”, declaró Tábata Jalil, quien aseguró que el contenido siempre se filtra en Internet.

¿Cuánto mide Tábata Jalil de Venga la Alegría?

Además de su carisma e inteligencia, la presentadora destaca por ser una de las mujeres más bellas de TV Azteca.

Tal y como te mencionamos anteriormente, Tábata Jalil mide 1.55 cm y pesa aproximadamente 50 kilos. En lo que respecta a sus medidas corporales, estas son 91-61-91 cm,mismas que presume con orgullo a través de coquetas fotografías que comparte sin pena alguna en sus redes sociales.

