Cada vez son más las celebridades que se animan a debutar en OnlyFans, una plataforma VIP que ha cobrado gran popularidad en los últimos días y que deja grandes ganancias a todo aquel que comparte contenido exclusivo en ella. Sin embargo, Tábata Jalil ha dicho que no seguirá ese camino y sus razones dejaron a más de uno con la boca abierta.

En una pasada entrevista que ofreció al programa Pinky Promise, la presentadora de televisión considera que el OnlyFans no es para ella, esto debido a que considera “denigrante y vulgar” mostrarse al desnudo. Asimismo, ella asegura que prefiere dejar que los caballeros echen a volar su imaginación.

“Es muy denigrante. Siento que uno puede ser sensual, puede ser bonito, no tienes que enseñar tu cuerpo como Dios te trajo al mundo, puedes dejar un poquito más a la imaginación, no tienes que ser tan soez y tan vulgar… Siento que un OnlyFans no es para mí”, declaró Tábata Jalil.

Asimismo, ella asegura que no se une a la plataforma por temor a las filtraciones, tal y como ocurrió con Karely Ruiz y el atrevido contenido que comparte con sus suscriptores. “Paga quien quiere ver las fotos, les hacen screenshot al celular y se las pasan a los grupos de WhatsApp”, finalizó la integrante de Venga La Alegría.

Tábata Jalil reta a la censura de Instagram

A través de Instagram, Tábata Jalil roba miles de suspiros entre los caballeros.

No se puede negar que Tábata Jalil goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales y para prueba de ello tenemos el hecho de que su perfil oficial de Instagram ya ha logrado superar los 3.3 millones de seguidores.

A través de dicha plataforma, la presentadora estrella de la cadena TV Azteca suele compartir sensuales fotografías de ella misma luciendo diminutos y entallados atuendos que remarcan en gran medida el cuerpazo de impacto que posee y que dejan muy poco a la imaginación de todo aquel que la mire.

¿Cuál es la edad de Tábata Jalil?

La presentadora de televisión es muy querida por el público televidente.

Tábata Jalil nació el 3 de junio de 1979, por lo que ahora tiene 43 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la presentadora de televisión debutó en TV Azteca como reportera del programa A Quien Corresponda con Jorge Garralda en 1998 pero fue hasta 2006 que saltó a la fama gracias al programa Venga La Alegría.

