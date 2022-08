Tábata Jalil enamora al posar en coqueta blusa croptop y minifalda

Las nuevas fotos de la presentadora de televisión han causado gran furor entre los caballeros.

Tábata Jalil inició el jueves 11 de agosto robando miles de suspiros entre los caballeros y todo gracias a una nueva serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual presume el espectacular cuerpazo que posee a sus 43 años de edad a través de una entallada blusa crop top y una coqueta minifalda.

Desde los pasillos de TV Azteca, la presentadora de televisión enamoró a más de uno al modelar una blusa crop top de color blanco, la cual combinó con una coqueta falda de estampado animal print, misma que dejaba al descubierto del lente de la cámara parte de sus torneadas piernas.

La presentadora de televisión presumió su figura a través de un coqueto outfit.

Como era de esperarse, esta sexy publicación no pasó desapercibido para sus seguidores de Instagram, quienes le dedicaron cientos de piropos y se encargaron de hacerla viral en todas las demás redes sociales, lo cual ayudó a que pronto se posicione entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Tábata Jalil le dice NO al OnlyFans

Pese a que la carismática integrante de Venga La Alegría es conocida por compartir sensuales fotos en Instagram, debes de saber que ella ha dejado en claro que no se uniría a OnlyFans, pues considera que esta plataforma es muy denigrante, vulgar y poco segura.

“Es muy denigrante. Siento que uno puede ser sensual, puede ser bonito, no tienes que enseñar tu cuerpo como Dios te trajo al mundo, puedes dejar un poquito más a la imaginación, no tienes que ser tan soez y tan vulgar… Siento que un OnlyFans no es para mí”, declaró Tábata Jalil en una reciente entrevista para el programa Pinky Promise.

Te puede interesar: Tábata Jalil y el video que demuestra que es la más bella de TV Azteca

¿Cuánto mide Tábata Jalil de Venga la Alegría?

Hoy en día, la presentadora goza de gran popularidad entre el público televidente.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Tábata Jalil mide 1.55 cm y pesa aproximadamente 50 kilos. En lo que respecta a sus medidas, se sabe que estas son 91-61-91 cm, mismas que presume con orgullo en redes sociales a través de diminutos y entallados atuendos que dejan muy poco a la imaginación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales